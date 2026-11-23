Cristiana Emsley a fost aleasă în mai 2026 în Parlamentul Țării Galilor (Senedd) din partea formațiunii Reform UK, partid de opoziție în legislativ. Înainte de a intra în politică, ea a fost polițistă în România și Marea Britanie, scrie Wales Online.

Emsley este descrisă de publicația galeză drept poliglotă, vorbind șapte limbi străine (franceză, germană, italiană, spaniolă, română, engleză și galeză), chiar 8 dacă se adaugă și macedoneana „de bază”.

Parlamentara s-a născut în București, în perioada comunismului, însă nu a vrut să dezvăluie ce vârstă are.

Deși a început o carieră de asistentă medicală la vârsta de 14 ani, ea și-a schimbat planurile și a continuat pregătirea în cadrul poliției, avansând până la vârsta de 25 de ani, devenind cea mai tânără persoană care deținea gradul de căpitan, menționează Wales Online. Și-a obținut licența în Drept și a făcut un master.

Ea și-a încheiat studiile de asistentă medicală după patru ani, în perioada în care în România a căzut comunismul, ceea ce a determinat-o să aleagă un alt drum în viață.

A lucrat sub acoperire în România, a desfășurat misiuni de poliție în zone de război din Europa, dar a lucrat și pentru Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit, Oficiul pentru Reglementare Nucleară din UK și o perioadă pentru poliția din Cleveland, în nord-estul Angliei, conform CV-ul ei.

Acum este reprezentant al opoziției responsabile de politici sociale în forul de la Cardiff, care legiferează pe domeniile descentralizate care nu sunt în atribuțiile Parlamentului Regatului Unit.

S-a mutat în Țara Galilor cu soțul ei

Emsley s-a mutat în Wrexham în 2008 împreună cu soțul ei, pe care l-a cunoscut când ea se afla în Macedonia, unde era detașată în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Ideea de a se muta în Țara Galilor i-a venit după ce a viztat Ruthin, un oraș istoric din nordul țării. Atunci i-a spus celui ca urma să îi devină soț că se simte ca acasă în Țara Galilor. „Mă simt ca și cum m-aș fi întors în Transilvania”, i-a spus ea.

Vedere spre Ruthin, Țara Galilor. Sursă foto: Dreamstime.com

Întrebată ce anume i-a dat senzația că se simte ca acasă, ea a răspuns: „Pur și simplu mi s-a părut un loc primitor, era liniștit, frumos, un loc stabil, cu oameni drăguți. Mi-e dor de casă, am simțit o legătură imediat, nu mi-a plăcut Manchesterul. Sunt o fată de la țară”, a spus Cristiana Emsley.

O imagine aeriană panoramică prezintă orașul istoric Ruthin. Sursă foto: Paul Thompson, Paul Thompson Images / Alamy / Profimedia

La vremea respectivă, soțul ei lucra pentru Ministerul Afacerilor Externe și al Commonwealth-ului din Marea Britanie. Inițial, cuplul a decis să locuiască în Sale, commitatul Greater Manchester, nord-vestul Angliei, însă din cauza condițiilor de ședere nu putea să lucreze în administrația publică de acolo.

Posturile care i se ofereau erau sub nivelul pregătirii ei. Faptul că vorbește mai multe limbi străine a ajutat-o să găsească locuri de muncă în anumite firme internaționale.

Primul job adecvat pregătirii

Primul loc de muncă care se potrivea cu adevărat cu competențele ei a fost la Consiliul Local din Manchester, apoi a condus departamentul de investigații interne în cadrul Consiliului Comitatului Cheshire.

Pentru că ducea dorul activității de poliție, după trei ani a făcut cerere pentru a deveni agent.

După un deceniu petrecut în Marea Britanie, a putut să aplica la joburi unde era nevoie de o verificare de securitate de nivel înalt și a făcut o cerere de angajare Serviciul de Verificare a Securității Naționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și al Commonwealth-ului.

Ea susține că a fost prima persoană cu dublă cetățenie care a lucrat în „domeniul cu cel mai înalt grad de confidențialitate, unul dintre cele mai înalte, să zicem”.

Suspendarea din poliție și despăgubiri importante

Ea s-a referit la perioada petrecută la poliția din Cleveland. În 2020, Emsley a fost suspendată din funcție în cadrul unei anchete privind abateri disciplinare, care a declanșat o dispută politică.

Desfășurarea evenimentelor din acea perioadă este inclusă în documente confidențiale. Însă ea a fost suspendată din funcție timp de doi ani. A mers în instanță și obținut o despăgubire de 220.000 de lire.

„Cleveland a trecut printr-o perioadă cu adevărat dificilă, marcată de numeroase procese la tribunalele de muncă de nivel înalt și litigii, cauzate, în esență, de incompetență și, aș spune, de corupție, corupție pur și simplu, inclusiv faptul că s-a constatat că au folosit cereri ilegale în temeiul RIPA și că au spionat jurnaliști și proprii angajați”, și-a amintit Cristiana Emsley.

Și perioada în care a lucrat la poliția din Cleveland, ea locuia în Țara Galilor. După ce a fost suspendată din funcție a început să învețe galeza.

„De fapt, știu mai multe despre istoria britanică decât despre propria mea istorie, pentru că, evident, având în vedere că România a fost sub comunism, multe lucruri au fost rescrise”, a spus ea.

Ce spune despre România

Cristiana Emsley a povestit că perioada din comunism pe care a trăit-o în România a marcat-o.

„Când crești urmărindu-ți părinții și ți se spune: «Ai grijă, fii atentă la ce spui, nu discuta despre ce vorbim noi aici, acasă», asta îți schimbă complet perspectiva. Te maturizezi foarte repede și am văzut oameni practic închiși pentru că spuneau glume. Comunismul s-a sfârșit în 1989, dar nu s-a sfârșit cu adevărat. Doar că a fost remodelat”, a povestit politiciana.

Ea și-a amintit de clasele care aveau 40 de elevi, lipsa căldurii în sezonul rece, cozile de la alimentare și produsele puține din galantare.

„Îmi amintesc cozile la vată, pentru că nici pentru femei nu existau tampoane. Așa de nedemnă era viața”, a mărturisit ea.

Emsley a mai povestit că ambii părinți au fost obligați să fie membri ai Partidului Comunist Român, însă tatăl ei asculta în fiecare seară Radio Europa Liberă. După căderea regimului comunit, ea și-a amintit că a fost „anarhie totală” și că nu dorește asta nimănui.

Scepticismul față de UE

Competențele lignvistice au ajutat-o să fie recrutată în Ministerul de Interne pentru a lucra la planul României de aderare la UE și la cooperarea polițienească internațională, la care țara a aderat în 2007.

„Acolo a început, cum să spun, scepticismul meu față de UE, pentru că i-am văzut dintr-o perspectivă pe care puțini oameni au ocazia să o vadă”, a povestit ea.

„Am văzut-o din interior, și nu dă o impresie prea bună. De fapt, de atunci situația nu a făcut decât să se înrăutățească, dar în fine”, a adăugat politiciana care a fost aleasă pe lista Reform UK, partid populist de dreapta.

Fostă susținătoare a convervatorilor, ea s-a decis în 2025 să candideze pentru un loc în Parlamentul galez, după ce, susține Emsley, a fost îndemnată de mai multe persoane să intre în cursa electorală.

Pentru ce militează

Emsley a povestit că în mandatul său vrea să se axeze pe drepturile femeilor, descentralizarea și „leglistația bună”. În plus, ea își dorește protecție în plus pentru denunțători.

„Dacă nu treci prin acea experiență în care viața ta devine aproape ca o închisoare cu regim deschis doar pentru că ai făcut ceea ce trebuia, nu poți înțelege prin ce trec acești oameni”, a spus parlamentara.

Ea a invocat propria experiență pe care a avut-o în cadrul poliției din Cleveland. Emsley a subliniat că vrea să extindă protecția pentru avertizorii de integritate, astfel problemele să fie semnalate direct aleșilor din Parlmanetul galez.

Lidera Reform UK a mai subliniat că poliția britanică trebuie „schimbată fundamental”.

Paralela făcută cu România comunistă

„Se întâmplă anumite lucruri în Marea Britanie în acest moment. Marea Britanie nu este România comunistă, dar paralelele devin destul de greu de ignorat, destul de sinistre”, a susținut Emsley.

Parlamentara a apreciat că este deja cunoscut faptul în interiorul partidului că își exprimă franc părarea. „Cred că am deja o reputație în acest sens”, a spus ea.

„Faptul că m-au numit și că am ocupat primul loc pe listă pe baza meritelor, în urma unui proces îndelungat de recrutare, faptul că au ales pe cineva care a fost denunțător – și le-am spus asta, ei știau. Le-am spus: «Ce vedeți, asta primiți; nu sunt aici ca să mă integrez, sunt aici ca să sparg tiparele; vă simțiți în largul vostru cu mine?»”, a mai povestit Emsley.

Deși a recunoscut că modul în care Senedd (Parlamentul galez) funcționează i se pare „frustrant”, nu știe dacă prezența ei pe scena politică va fi pe termen lung.

„Soțul meu este prioritatea mea, pentru că singurul lucru care a avut cu adevărat de suferit este timpul petrecut împreună. Vreau să mă asigur că petrecem cât mai mult timp împreună, chiar și cu această slujbă, pe cât este posibil, și este dificil chiar și când sunt acasă; sunt tot timpul la telefon, iar asta îmi acaparează toată atenția”, a povestit Emsley.