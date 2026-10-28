Din surplus alimentar, sprijin pentru cei vulnerabili. Cum au ajuns 8.479 de tone de alimente pe mesele oamenilor aflați în dificultate

A avea grijă de cei vulnerabili este o formă de dragoste. Uneori, ea începe cu alimentele care nu mai pot fi vândute, dar sunt încă bune pentru consum și pot ajunge pe masa celor care au nevoie de ele. Două studii independente arată ce înseamnă acest lucru în cifre, pornind de la programul de donații de alimente derulat de PENNY România împreună cu Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR).

În 2024-2025, PENNY a donat 8.479 de tone de alimente prin rețeaua Băncilor pentru Alimente, printr-o contribuție totală estimată la aproximativ 18,5 milioane de euro.

Peste 11 euro valoare socială pentru fiecare euro investit

Potrivit analizei Social Return on Investment (SROI), valoarea socială generată în cei doi ani depășește 473 de milioane de euro, adică 11,17 euro pentru fiecare euro investit. De aceste beneficii se bucură adulții, vârstnicii și copiii care primesc alimentele, dar și ONG-urile partenere, voluntarii și comunitatea. Doar în 2025, 570 de ONG-uri din rețeaua FBAR au contribuit la redistribuire, iar fiecare beneficiar a primit, în medie, 27,7 kg de alimente.

Dincolo de cifre, organizațiile partenere vorbesc despre mai puțină incertitudine privind accesul la hrană, produse mai variate și posibilitatea ca familiile să își direcționeze banii către medicamente, utilități sau alte nevoi ale gospodăriei.

4.346 de tone de CO₂ echivalent evitate

Analiza de mediu arată că redistribuirea alimentelor a evitat aproximativ 4.346 de tone de CO₂ echivalent, față de scenariul în care acestea ar fi fost tratate ca deșeuri. Pentru fiecare tonă donată au fost evitate aproximativ 513 kg CO₂e, inclusiv după calcularea emisiilor generate de transport, depozitare și logistică.

PENNY colaborează cu FBAR din 2019 și este Partener Strategic al Rețelei din 2022. Din 2024, programul se desfășoară cu sprijinul tuturor celor nouă Bănci Regionale pentru Alimente, la nivel național. Surplusul alimentar sigur pentru consum este preluat, depozitat și oferit gratuit ONG-urilor partenere, care îl distribuie beneficiarilor.

„Rezultatele studiului ne confirmă un lucru pe care îl credeam, dar pe care acum îl putem și măsura: alimentele care nu mai pot fi vândute, dar sunt foarte bune pentru consum, au o valoare reală – pentru oamenii care le primesc și pentru mediu deopotrivă.”, a declarat Dan Crișan, COO PENNY România.

„O masă asigurată astăzi poate schimba felul în care un om privește ziua de mâine. Recuperând hrana, sprijinim oamenii aflați în dificultate și reducem povara pe care risipa o pune asupra mediului.”, a declarat Romuald Bulai, Președinte FBAR.

Raportul de sinteză al studiilor poate fi consultat AICI.

Articol susținut de PENNY