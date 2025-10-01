Dinamo nu e de aceeași părere cu rivalele din SuperLiga: „Noi așa am vota”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a anunțat că ar vota pentru menținerea regulii U21 în SuperLiga, după ce adversarele s-au pronunțat împotriva acesteia.

FCSB, Rapid București, Universitatea Craiova, CFR Cluj și U Cluj şi-au exprimat dorința ca regula U21 să fie înlăturată, însă „câinii” nu sunt de acord.

Andrei Nicolescu: „La 23-24 de ani nu-l mai vinzi în afară”

„Dinamo ar vota pentru menţinerea regulii. Sunt mai multe argumente. Vrem un fotbal performant, noi considerăm deja jucători de 21-22 de ani ca fiind tineri, dar nu mai sunt tineri. Sunt maturi. Vrem să vindem un produs românesc în afară, iar la 23-24 de ani nu-l mai vinzi.

Vrem să avem jucători cât mai tineri şi performanţi, care să ajute naţionalele, iar dacă nu-i încercăm… putem da şi greş, dar dacă nu-i sprijinim să joace, nu o să avem componenta necesară. Nu sunt pentru înlocuirea regulii.

Mi-aş dori alte reguli. Ca la Liga 3, toate echipele de primă ligă care au echipa a doua să fie obligate să joace doar cu copii de 17 ani şi să fie o regulă prin care să primească bani sau nu, ca tinerii sportivi să aibă un loc acolo. Să nu avem sportivi de 30 de ani în Liga 3”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit orangesport.ro.