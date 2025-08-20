Trump face „o mare greșeală” cu Putin. Avertismentul lansat de un personaj-cheie implicat în pactul prin care Kievul a dat la schimb armele nucleare pentru garanții de securitate

Un manifestant ține un afiș pe care scrie „Amintiți-vă Memorandumul de la Budapesta din 1994”, în timpul unui protest în fața ambasadei Statelor Unite ale Americii din Varșovia, Polonia, pe 3 martie 2025. FOTO: Aleksander Kalka/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

În 1994, Ucraina a semnat Memorandumul de la Budapesta, prin care accepta să renunțe la arsenalul nuclear moștenit de la Uniunea Sovietică, în schimbul unor garanții de securitate din partea Rusiei și a altor puteri internaționale. Omul care a condus echipa de la Kiev la acea vreme este acum îngrijorat că aliații Ucrainei sunt pe cale să comită o eroare similară.

Ucrainenii au reacționat cu reținere la summitul de la Casa Albă, organizat luni, între președintele american Donald Trump, cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderii europeni.

În Ucraina, nedumerirea și neliniștea și-au făcut loc după ce Trump pare să fi schimbat tabăra pentru a-l susține pe omologul său rus, Vladimir Putin, renunțând la apelurile pentru un armistițiu și propunând ca Ucraina să accepte un „schimb de teritorii”. În timp ce aliații occidentali vorbesc despre perspective de progres, oamenii din Ucraina rămân sceptici, iar declarațiile contradictorii ale administrației Trump cu privire la posibile garanții de securitate pentru Kiev provoacă îngrijorare în țara devastată de război, a relatat marți Sky News.

Déjà vu

Deputata Lesia Vasilenko a declarat, pentru postul britanic de televiziune, că nu este deloc clar ce au în minte aliații din cadrul NATO.

„Cine va fi acolo să susțină Ucraina în cazul în care Rusia decide să reia planurile și strategiile sale imperialiste și în cazul în care dorește să reia acest război de agresiune?”, s-a întrebat ea.

Pentru mulți ucraineni, există un sentiment tulburător de „déjà vu”.

În cadrul Memorandumului de la Budapesta din 1994, Ucraina a acceptat să renunțe nu la teritorii, ci la arsenalul său nuclear moștenit de la Uniunea Sovietică, în schimbul unor garanții de securitate din partea Rusiei și a altor puteri. Ucrainenii știu cum s-a terminat totul, cu un cost enorm pentru ei. Putin a încălcat partea Rusiei din înțelegere, începând cu invadarea peninsulei Crimeea în 2014 și, din nou, cu asaltul său pe scară largă de acum trei ani și jumătate.

Președintele american Bill Clinton, președintele rus Boris Elțîn și președintele ucrainean Leonid Kravciuk, după semnarea Declarației trilaterale (Memorandumul de la Budapesta ). Moscova, 14 ianuarie 1994. FOTO: World History Archive / World history archive / Profimedia

„Rusia nu va renunța niciodată la planurile de a ocupa toată Ucraina”

Yuri Kostenko, un veteran al diplomației ucrainene, care a contribuit la conducerea negocierilor din anii ’90, avertizează că există pericolul ca lumea să facă aceeași greșeală și să aibă încredere în Vladimir Putin când acesta susține că vrea să oprească uciderile, lucru pe care liderul american Donald Trump spune că îl crede acum.

Citește și Casa Albă analizează o locație incomodă pentru Kiev în vederea negocierilor Zelenski-Putin-Trump. Rusia și SUA au trădat pactul semnat acolo

„Nu este adevărat, nu este adevărat. Niciodată, dar niciodată, Rusia – și aceasta este experiența mea de peste 30 de ani – nu va renunța la planurile sale de agresiune de a ocupa toată Ucraina și cred că domnul Trump, dacă îl crede cu adevărat pe domnul Putin, va face o greșeală foarte mare. Domnule Trump – o greșeală foarte mare”, a spus Kostenko.

Înainte de summitul din Alaska, aliații occidentali au convenit că cea mai bună cale către pace este să-l forțeze pe Putin să oprească invazia, lovindu-l acolo unde îl doare, cu sancțiuni severe asupra comerțului său cu petrol.

Dar, de atunci, Trump a renunțat la apelurile pentru încetarea focului și a retras amenințările de a impune sancțiuni mai dure împotriva Moscovei.

În schimb, liderul american pare să îi conducă pe aliați pe o cale diferită și mai nesigură.

Ucrainenii cu care a discutat postul britanic de televiziune pe străzile din Kiev au spus că ar dori să creadă în progresul negocierilor de pace mai mult decât orice, dar că nu sunt încurajați de ceea ce aud.

În timp ce eforturile diplomatice avansează într-o direcție neclară, evenimentele de pe teren și din cerul Ucrainei sunt deprimant de previzibile. Rusia continuă să lanseze sute de atacuri cu drone în fiecare noapte, iar forțele armatei sale avansează pe front.

Dacă Vladimir Putin dorește cu adevărat să pună capăt acestui război, atunci este vizibil faptul că el nu dă niciun semn în acest sens, în timp ce ucrainenii se tem că Donald Trump îi conduce pe aliații săi pe o cale fără ieșire, a unei diplomații sterile, notează sursa citată.