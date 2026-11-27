Aproape 300.000 de canadieni cer expulzarea ambasadorului Statelor Unite la Ottawa, într-o petiţie care ilustrează tensiunile dintre cei doi vecini după întoarcerea lui Donald Trump la putere, relatează AFP, conform News.ro.

„Pete Hoekstra, actualul ambasador al Statelor Unite în Canada, este diplomatul cel mai puţin diplomat pe care l-am văzut vreodată”, a declarat deputata ecologistă Elisabeth May, autoarea acestei iniţiative, după ce a depus miercuri textul în Parlament.

„El s-a arătat în multe rânduri agresiv cu canadienii, iar de aceea aproape 300.000 de canadieni cer Guvernului să-l declare în mod oficial persona non grata”, a subliniat ea.

Numit ambasador în Canada în aprilie 2025, Pete Hoekstra este acuzat de către petiţionari de faptul că a „banalizat ameninţările administraţiei Trump cu anexarea Canadei” şi a „multiplicat intervenţiile în dezbaterea publică canadiană”.

În iunie, el anunţa că o anexare a Canadei de către Statele Unite va fi o „discuţie bună de purtat” între Donald Trump şi premierul Mark Carney.

El preciza atunci că „reprezintă punctul de vedere al preşedintelui” american.

El a criticat, de asemenea, o campanie publicitară care denunţa taxele vamale americane -, lansată de către provincia Ontario în toamna lui 2025 – care a contribuit la o agravare a tensiunilor comerciale bilaterale.

Pete Hoekstra a făcut parte timp de 18 ani din Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite, ca reprezentant al Michiganului, un stat industrial situat la frontiera cu Canada.

Un american de origine olandeză, el a fost ambasador în Olanda în primul mandat al lui Donald Trump.

Pe când se afla în post la Haga, el a fost nevoit să prezinte scuze în mod public, după o intervenţie în care a negat că a făcut declaraţii antimusulmane în 2015.

Guvernul canadian urmează să răspundă în mod oficial petiţiei care cere plecarea ambasadorului american în termen de 45 de zile de la depunerea oficială a acesteia în Parlament – adică până cel mai târziu la 10 ianuarie -, însă nu este obligat să dea curs acestei cereri.