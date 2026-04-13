Diplomatul de top al Chinei indică „sarcina urgentă” pe fondul armistițiului „extrem de fragil” dintre SUA și Iran

Ministrul chinez de externe Wang Yi la Conferința de Securitate de la München, pe 14 februarie 2026. FOTO: Björn Trotzki / imago stock and people / Profimedia

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat luni că actualul armistițiu dintre SUA și Iran este „foarte fragil” și a îndemnat comunitatea internațională să „se opună fără echivoc oricăror acțiuni care subminează încetarea focului sau duc la escaladarea confruntării”, scriu Reuters și CNN.

Diplomatul de top al Chinei a făcut aceste declarații în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său pakistanez, Mohammad Ishaq Dar, a anunțat ministerul condus de Wang. „Sarcina urgentă este de a preveni reluarea ostilităților și de a menține impulsul armistițiului obținut cu greu”, a spus Wang.

China ar fi încântată să vadă Pakistanul jucând un rol mai important în rezolvarea conflictului, a mai declarat Wang în cadrul convorbirii telefonice, adăugând că și Beijingul este gata să-și aducă contribuția.

De asemenea, Wang a îndemnat comunitatea internațională să promoveze negocierile pentru a menține armistițiul „extrem de fragil” dintre SUA și Iran.

Separat, Wang s-a întâlnit cu Khaldoon Khalifa Al Mubarak, emisarul special al Emiratelor Arabe Unite (EAU) în China. În cadrul întâlnirii, șeful diplomației chineze a subliniat că blocarea Strâmtorii Ormuz – impusă SUA mai devreme în cursul zilei de luni, blocadă care vizează și celelalte porturi iraniene din Golful Persic și Golful Oman – „nu servește intereselor comune ale comunității internaționale”, potrivit unui comunicat despre întâlnire, postat pe rețeaua de socializare X de către Lin Jian, un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Beijing.

„Realizarea unui armistițiu cuprinzător și durabil prin mijloace politice și diplomatice este calea fundamentală de urmat”, mai scrie în comunicat.

Pe tot parcursul războiului dintre SUA-Israel și Iran, China a căutat să se poziționeze ca o parte aparent neutră, menținându-și în același timp relația cu Teheranului, de al cărui țiței depinde în mare măsură.

Serviciile secrete americane indică faptul că Beijingul se pregătește să livreze noi sisteme de apărare antiaeriană Iranului în următoarele câteva săptămâni, au declarat anterior trei surse pentru CNN. Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a afirmat că Beijingul „nu a furnizat niciodată arme niciunei părți implicate în conflict”.

China este un partener major al Iranului, care îi destina peste 80% din exporturile sale de petrol înainte de război, potrivit societății de analiză Kpler. Aceeași sursă indică faptul că peste jumătate din importurile maritime de petrol brut ale Chinei provin din Orientul Mijlociu și trec, în cea mai mare parte, prin Strâmtoarea Ormuz.