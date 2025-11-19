Direcția Permise Auto spune că de 2 ani scoate cazierele pe loc la ghișeu, dar mulți încă îl iau de la secția de poliție / De ce nu e acceptat cazierul printat de pe platforma MAI

DRPCIV spune, într-un răspuns pentru HotNews, că „nu solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar” la depunerea actelor pentru permisul de conducere. Precizarea a venit după o interpelare a deputatului PNL Sebastian Burduja, care cerea explicații de ce funcționării direcției nu acceptă cazierul emis prin platforma MAI.

„Este absurd ca o structură din subordinea directă a Ministerului Afacerilor Interne (DRPCIV) să nu recunoască validitatea unui document oficial eliberat printr-o platformă dezvoltată și garantată de același minister”, spune Burduja, în interpelarea depusă la începutul lunii septembrie.

MAI i-a răspuns deputatului că se fac demersuri pentru ca serviciile de permise și înmatriculări să-și extragă automat din baza de date ROCRIS extrasele de cazier judiciar, fără a le mai cere la ghișeu

Numai că DRPCIV spune că această opțiune, de a emite cazierele pe loc la ghișeu, este implementată încă din 2023.

HotNews a mers la sediul direcției din București și a vorbit cu mai mulți cetățeni, majoritatea declarând că au venit cu cazierele ridicate fizic de la secția de poliție.

Discuția legată de certificatele de cazier a pornit de la deputatul Sebastian Burduja, care reclama faptul că Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) nu acceptă cazierele emise pe platforma MAI aduse de cetățeni la ghișeu.

Reprezentanții direcției au explicat însă că nu se pune problema să nu-l recunoască, însă, în format printat își pierde calitatea de document cu semnătură digitală.

„Printat nu are valoare juridică. Asta nu înseamnă că nu ținem cont de ele sau le considerăm nelegale”, a explicat, pentru HotNews, Marius Petrache, șeful serviciului Relațiilor Publice din cadrul direcției.

Direcția nu cere cazierul

De altfel, a explicat reprezentantul DRPCIV, cetățenilor nu li se solicită cazierul judiciar, acesta putând fi emis pe loc la ghișeu.

„Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 9/2023, toate S.P.C.R.P.C.I.V. obțin extrasul de pe cazierul judiciar pe baza consimțământului solicitantului, procedură semnificativ mai rapidă pentru cetățeni decât utilizarea altor modalități de obținere”, susține comisarul-șef.

În schimb, la sediul DRPCIV din Șoseaua Pipera 40, mulți cetățeni care solicită serviciile direcției, de permise auto sau înmatriculări, încă vin cu cazierul eliberat de secția de poliție, așa cum se proceda înainte de digitalizare.

„Așa ne-au spus și de la școala de șoferi”

Doi băieți care au venit împreună să se înscrie la examenul auto ne-au spus că au scos cazierul de la secțiile de poliție de care aparțin. „Cel mai bine vii cu cazierul fizic, de la secție”, ne spune un alt tânăr care tocmai ce se întorcea cu dosarul de documente de la ghișeu.

Cu cazierul fizic de la secția de poliție au venit și doi frați și ne-au explicat de ce: „Așa ne-au spus și de la școala de șoferi. Mai bine să aducem așa”.

O femeie, care a venit marți dimineață la sediul DRPCIV să depună documentele pentru programarea la examenul auto, a explicat că a venit cu cazierul de la poliție „ca să fie sigură” că i se va accepta dosarul.

I-am întrebat și dacă știu despre varianta de a fi eliberate direct de către DRPCIV cazierele, fără a fi nevoie de drumul făcut la o secție de poliție. Trei tineri se uită unul la celălalt, râd și răspund: „Nu știm ce să zicem despre asta”.

O procedură implementată în 2023

Cetățenii care doresc să obțină permisul de conducere nu mai sunt obligați, de doi ani deja, să aducă cazierul la momentul înscrierii. Însă majoritatea optează să depună la dosar cazierele obținute de la secțiile de poliție.

„Pentru că îl utilizează la școlile de conducători auto”, ne explică comisarul-șef de poliție Marius Petrache.

Informația este publică și pe site-ul DRPCIV, la secțiunea „Acte necesare”. „Extrasul se poate obține de la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor”. Pentru a fi emis, solicitantul trebuie să semneze o declarație de consimțământ.

Pașii de eliberare a certificatului de cazier sunt simpli, spune Petrache: „Vă prezentați cu toate celelalte documente, prezentați actul de identitate, semnați un consimțământ care vă este pus la dispoziție. Consimțământul este pentru extragerea datelor personale din cazierul judiciar, la fel ca la secția de poliție. Sunt acceptate la ghișee toate cazierele, cu mențiunea că documentele semnate electronic trebuie transmise în format electronic”.

De ce nu este valabil cazierul emis de pe platforma MAI printat

Luni, HotNews a relatat că mai mulți cetățeni au spus că le sunt refuzate de către funcționarii DRPCIV cazierele descărcate de pe hubul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în format tipărit. Situația a fost semnalată într-un document transmis către MAI de deputatul PNL Sebastian Burduja, fost ministru al Digitalizării, în mandatul căruia s-a implementat eliberarea online a cazierului.

„Este absurd ca o structură din subordinea directă a Ministerului Afacerilor Interne (DRPCIV) să nu recunoască validitatea unui document oficial eliberat printr-o platformă dezvoltată și garantată de același minister”, spune Burduja în interpelarea depusă la începutul lunii septembrie.

Astfel, l-am întrebat pe Marius Petrache în ce condiții DRPCIV poate refuza un certificat de cazier judiciar.

„Puteți veni cu cazierul printat de dvs. de pe hub-ul MAI, dar trebuie trimis și pe o adresă de email pentru că este document electronic. Printat nu are valoare juridică. Asta nu înseamnă că nu ținem cont de ele sau le considerăm nelegale. Ele sunt valabile, dar trebuie să respecte niște condiții de formă. În cazul documentelor care poartă semnătură digitală, trebuie transmise pe o adresă de email, pentru a fi verificată semnătura că este autentică, prin programe specializate”, ne-a explicat șef-comisarul de poliție.

Întrebat dacă pe viitor este luată în calcul varianta de a accepta doar cazierele eliberate de către direcție, Petrache a spus că „nu putem să interzicem unei persoane să prezinte un document oficial și să nu luăm în calcul”.