Situație absurdă: Cazierul judiciar eliberat online de MAI nu este recunoscut la ghișeul de la permise auto, direcție din subordinea MAI

Mai mulți cetățeni din București reclamă faptul că funcționarii de la ghișeele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) refuză să accepte certificatele de cazier judiciar eliberate în format electronic. Situația este semnalată într-un document transmis către MAI de deputatul PNL Sebastian Burduja, fost ministru al Digitalizării, în mandatul căruia s-a implementat eliberarea online a cazierului.

„Este absurd ca o structură din subordinea directă a Ministerului Afacerilor Interne (DRPCIV) să nu recunoască validitatea unui document oficial eliberat printr-o platformă dezvoltată și garantată de același minister”, spune Burduja în interpelarea depusă la începutul lunii septembrie, în care îi cere explicații colegului său de partid, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Potrivit ministrului, motivul invocat de funcționarii de la ghișee este „o prezumție nefondată a falsului”. „În loc să verifice documentul și, în cazul unei suspiciuni reale, să sesizeze organele de urmărire penală, aceștia aleg calea facilă a refuzului, obligând cetățenii să reia procedurile birocratice de obținere a unui document fizic”, precizează ministrul.

În documentul către Predoiu, deputatul invocă și legea în vigoare care prevede că „certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice”.

În final acesta cere MAI să spună ce măsuri administrative va lua pentru a asigura, cu efect imediat, acceptarea necondiționată a certificatelor de cazier judiciar electronice la toate ghișeele DRPCIV din București și din țară, și să sancționeze funcționarii care nu se conformează dispozițiilor legale.

Ce a răspuns MAI

Ministerul Afacerilor Interne a răspuns, luna trecută, interpelării și precizează că se fac demersuri pentru ca serviciile de permise și înmatriculări să-și extragă automat din baza de date ROCRIS extrasele de cazier judiciar, fără a le mai cere la ghișeu.

„Au fost depuse toate diligențele de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări în vederea asigurării unui mod unitar de lucru, prin transmiterea de îndrumări și organizarea de ședințe de lucru, astfel încât toate serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor să obțină extrasul de pe cazierul judiciar prin aplicația ROCRIS și să nu îl solicite, sub nicio formă, cetățenilor care se prezintă în vederea depunerii documentelor necesare efectuării operațiunilor specifice”, se arată în răspunsul MAI.

Ministerul invocă un ordin de minstru din 2010, în baza căruia se cere cazierul judiciar eliberat la ghișeu, însă precizează că se fac demersuri pentru a modifica și completa acest lucru.

Au fost inițiate demersurile necesare în vederea modificării și completării Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii obligației de obținere a extrasului de pe cazierul judiciar cu verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin proceduri informatice automatizate”, arată MAI.

Schimbările vor intra în vigoare după publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

Sebastian Burduja: „Digitalizarea necesită și o schimbare de mentalitate a funcționarilor publici”

Contactat de HotNews, deputatul Burduja spune că răspunsul MAI „reflectă o abordare instituțională”. Deputatul PNL Sebastian Burduja este fost ministru al Digitalizării în mandatul căruia s-a lansat posibilitatea ca cetățenii să poată obține online certificatul de cazier judiciar.

„Înțeleg ca există încă legislație terțiară care necesită ajustări, deși legea «bate» astfel de reglementări. Este clar ca digitalizarea necesită, dincolo de instrumente legale și tehnice, o schimbare de mentalitate, în cazul unor funcționari publici care interacționează cu cetățenii. Sunt convins ca nu e vorba aici de rea voință, ci de un proces de adaptare”, a declarat deputatul.