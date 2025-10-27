Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Este acuzată de DNA că informa spitalele înainte să meargă în control

Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, este acuzată de procurorii anticorupție de trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Pe numele ei a fost impusă măsura controlului judiciar, a anunțat luni DNA într-un comunicat de presă.

Măsura a fost luată într-un dosar penal în care procurorii au efectuat joi percheziții la sediul DSP Brașov, dar și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Procurorii o acuză pe Ancuța-Ofelia Blănaru că în două rânduri, pe 25 martie și 4 octombrie 2025, a divulgat unor reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov faptul că Direcția de Sănătate Publică Brașov urmează să efectueze controale la nivelul unității și a dat indicații acestora pentru a se pregăti corespunzător.

„În acest context, inculpata ar fi beneficiat din partea angajaților spitalului de facilitarea și urgentarea internării/externării unor persoane apropiate, de realizarea unor investigații medicale și analize medicale gratuite, precum și pentru programarea mai rapidă a acestora”, potrivit DNA.

De asemenea, pe 6 octombrie 2025, directoarea DSP a informat un reprezentant al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov că urmează să vină în control a doua zi.

Pe durata controlului judiciar, Blănaru are interdicție de a exercita funcția de director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov sau vreo altă activitate în cadrul Direcției de Sănătate Publică Brașov.