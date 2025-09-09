Director al școlii unde copiii de clasa a II-a învață în containere: „Nu au încălzire în pardoseală, scaune cu masaj, jacuzzi gonflabil” / Mesaj și pentru părinții nemulțumiți de programul care începe la prânz

Ionel Marius Țolescu, director adjunct al Școlii Gimnaziale 195 „Hamburg” din Sectorul 3, are un mesaj ironic pentru părinții celor aproape 140 de copii de clasa a II-a care învață în containere, din cauza lucrărilor de extindere a școlii. Părinților elevilor de clasa a III-a, care spun că nu au cu cine să îi lase până când încep orele, aproape de prânz, directorul le transmite să apeleze la „un before school privat”.

Aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a sunt obligați să învețe provizoriu, după orarul 11.20-14.40.



Într-un punct de vedere transmis marți seară, directorul adjunct al celei mai mari școli din Capitală precizează că în prezent cursurile se desfășoară între orele 8.00 și 18.50, în 45 de săli de clasă, dintre care șase în containere și are un mesaj ironic pentru părinții nemulțumiți că copiii lor vor învăța tot anul școlar în containere.

„Containerele, care momentan nu au apă, încălzire în pardoseală, scaune cu masaj, jacuzzi gonflabil, etc. (…) au fost aduse la solicitarea noastră, pentru că soluția cu sala de sport nu era viabilă. 125 de elevi ar fi fost efectiv sechestrați în acea sală, foarte aproape de șantier, praf, gălăgie și fără posibilitatea de a ieși în pauze”.

Țolescu afirmă că lucrările de la corpul A al clădirii sunt necesare și că rezultatul va fi o școală modernă, cu suficiente spații pentru a asigura „un singur schimb pentru mult-mult timp de acum încolo”.

Soluția pentru părinții nemulțumiți: programe private de before school

În privința nemulțumirilor părinților copiilor de clasa a III-a, care învață de la ora 11.20 până la 14.40, directorul adjunct spune că soluția pentru cei care nu își pot lăsa copiii singuri dimineața ar fi programele private de tip before school.

„Am citit că a învăța de la ora 11,20 -14,40 presupune costuri exorbitante ale părinților de clasa a 3-a, renunțarea la locurile de muncă și căte și mai câte. De regulă, sunt destul de logic, dacă greșesc îmi asum, dar am o soluție pentru acei părinți care reclamă acest lucru. Dacă nu au cu cine lăsa copilul în intervalul 8-11, acesta poate fi dus la un before school, care îl poate aduce la școală, unde are ore în intervalul mai sus menționat, după care poate rămâne la programul școală după școală, finanțat de către Primăria Sectorului 3, până la ora 17,10 când poate fi luat de către un părinte.”

Contactat de HotNews, directorul adjunct explică că s-a referit la programe private de „before school”, despre care nu știe cum funcționează: „La Before school habar n-am cum funcționează, sunt societățile astea private care le administrează. Așa cum sunt și programele de after school, private, ele nu sunt în cadrul școlii. Mă refeream la programe private, absolut”.

De asemenea, Țolescu spune că Școala 195 va avea, de săptămâna viitoare, un program de Școală după Școală, unde părinții își pot lăsa copii, iar acesta e finanțat de primărie.

„Programul Școală după Școală e aprobat de inspectorat și va fi funcțional de săptămâna viitoare. Am vorbit și personal cu părinții, cine a fost atent la mine, a aflat. Care nu, nu, fac scandal indiferent de soluții. Eu le-am dat ca soluții alternative. Acum, nu știu, fiecare cum se descurcă”.

Acesta sugerează și o măsură pentru anul viitor: „În următorul Consiliu de Administrație, vom propune o rotație a tuturor claselor de învățământ primar, exclusă fiind clasa pregătitoare, astfel încât fiecare dintre ele să intre pe o perioadă egală în acestea, pe tot parcursul anului școlar 2025-2026.”

Directorul adjunct îl elogiază pe Negoiță, în timp ce părinții acuză condițiile din containere

Țolescu laudă „sprijinul constant al primarului Robert Negoiță”: „Primăria Sectorului 3 ne-a sprijinit întotdeauna, în special domnul Primar Robert Negoiță (nu știu de ce are o slăbiciune pentru școala noastră) și doamna Bianca Tudor, indiferent de ceea ce am solicitat am primit tot suportul din partea dânșilor (acum a vorbit „licheaua politică” din mine).

Și vă dau un singur exemplu concludent: în anul 2013, eram un simplu profesor, nu ca acum complex, orele de educație fizică le desfășuram simultan într-o singură sală de sport cu căte 6-7 clase și a venit domnul primar Robert Negoiță, i-am spus despre un teren de sport văzut într-un documentar construit deasupra unei săli de sport. Rezultatul acestei discuții este complexul sportiv care conține două săli de sport multifuncționale, o sală de scrimă și un bazin de înot, complex care ar trebui vizitat de către toți primarii în funcție”.

Declarațiile vin după ce primarul Sectorului 3 a minimalizat criticile părinților legate de condițiile din containere: „Nu avem apă? Păi dar toaletele sunt în școală. Fix aici, e de mers 20 de metri. Și n-avem lumină? Mă rog, dezinformări. (…) Nu sunt condiții normale, sunt condiții de avarie”, a spus Robert Negoiță într-un videoclip postat pe Facebook.