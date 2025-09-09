FOTO/VIDEO Cum arată containerele unde învață aproape 140 de copii de la cea mai mare școală din București / Primarul Negoiță acuză dezinformări: „Nu avem apă? Păi toaletele sunt în școală, la 20 de metri”/ Părinte: E haos

138 de copii de clasa a II-a de la Școala 195 „Hamburg” din Sectorul 3 al Capitalei au început noul an școlar în containere montate în curtea unității și așa vor învăța timp de un an, pentru că lucrările de extindere a școlii atât vor mai dura. Lipsa apei și a curentului electric a stârnit revolta părinților. Primarul Robert Negoiță respinge criticile și insistă că situația este una temporară, determinată de amploarea lucrărilor.

Părinții reclamă însă nu doar spațiile improprii, ci și zgomotul șantierului din curtea școlii și orarul provizoriu, care îi obligă pe unii copii să vină la ore de la ora 11.00 sau după prânz.

„Știu că sunt nemulțumiri, încercăm să împăcăm pe toată lumea”

Reporterul HotNews a mers, marți, la Școala 195 „Hamburg”.

Nu a avut acces în interiorul unității, iar directoarea Ștefania Voicu nu a dorit să vorbească, precizând la telefon doar câteva detalii tehnice.

Intrarea în școală

Containerele sunt amplasate în zona de parcare a școlii, vizibile din stradă, cu partea de intrare îngrădită, unde au acces doar părinții și copiii.

O parte din elevii Școlii 195 din București învață în construcții modulare. FOTO: Adelina Mărăcine/HotNews

Ștefania Voicu a explicat că este vorba despre șase containere, unde învață câteva dintre clasele de a II-a – un container cu 16 elevi, 4 containere cu 24 de elevi fiecare și încă unul cu 26 de elevi. În total, 138 de copii, care vor învăța acolo pe tot parcursul acestui an, potrivit primarului Sectorului 3, Robert Negoiță.

„Știu că există nemulțumiri din partea părinților, a colegilor, dar încercăm să le rezolvăm, să împăcăm pe toată lumea. Săptămâna asta vor fi instalate table inteligente în containere, nu au sosit încă toate. Încercăm să creăm condiții pentru elevi, să se simtă aici ca în sălile de curs, să nu simtă diferența”, a spus directoarea, susținând că problemele legate de lipsa de electricitate „au fost rezolvate de ieri până azi”.

La intrarea principală în școală, unde câțiva părinți își așteptau copiii, zgomotul șantierului era puternic. Zona de lucrări este delimitată, iar șantierul este păzit de un polițist local, pentru siguranța copiilor.

Lucrările de extindere a școlii.

„Total haos”

Roxana, mamă a unui copil de clasa a III-a, spune, pentru HotNews, că nu doar aceste containere ridică probleme pentru elevi. Cei de clasa a III-a, de exemplu, învață în schimburi, de la 11.20 până la 14.40.

Potrivi femeii, „haosul” a început cu câteva săptămâni înainte de prima zi de școală, prin lipsa unui orar clar și prin decizii luate fără consultarea reală a părinților:

„Ni s-a prezentat recent un formular de opțiuni pe care să votăm. Toate trei opțiunile erau de la prost la și mai prost pentru copiii de clasa a III-a. (…) Înțeleg că nici nu o să se păstreze clasele, că se va învăța într-o zi într-o sală, în altă zi în altă sală și tot așa. Pentru clasa a treia, vă dați seama că asta înseamnă total haos”.

Nemulțumirea părinților este alimentată și de lipsa de comunicare: „Am tot pus întrebări încă de anul trecut, prin asociația de părinți – despre orar, despre condițiile în care vor învăța copiii, având în vedere că școala începe în plin șantier. La sfârșitul verii, ni s-a spus mereu că nu se știe, că se va vedea cum evoluează lucrările. Am fost amânați până în ultima clipă, ca să nu mai avem timp de replică. Nici cu zece zile înainte de începerea școlii nu a existat o informare oficială. N-am știut absolut nimic”.

Ea acuză că școala este extinsă „doar ca să fie mai multe clase, dar în detrimentul nevoilor reale ale elevilor”: „Interesul copilului este ultimul luat în calcul. Așa cum e acum, viitorul lor școlar e pus între paranteze”.

„Din nou, copiii sunt sacrificați. Am mai trecut prin asta”

O altă mamă, care a acceptat să vorbească sub protecția anonimatului, spune că experiența se repetă, iar părinții nu au fost consultați real în luarea deciziilor:

„Am mai trecut prin asta. Acum doi ani, am învățat în trei schimburi. Și atunci au existat lucrări de extindere a școlii. Copilul meu a făcut ore de 35 de minute, în schimbul doi. A fost o mobilizare de forță să reușești să duci un copil de clasa a III-a la 11:00 și să-l iei la 14:00. Un program absolut infernal. Din nou, copiii ăștia sunt sacrificați. Sunt generații care au trecut prin pandemie, prin greva profesorilor, prin trei schimburi. Și acum, din nou, în șantier. Asta înseamnă praf, zgomot. Containerele sunt puse, efectiv, în stradă, unde au dezafectat locuri de parcare. Am sentimentul că sunt niște jocuri care se fac prin spatele nostru și nu ne întreabă nimeni de fapt care este părerea noastră”.

Aceeași mamă critică și extinderea clădirii: „Interesul pentru școala asta este în cădere liberă. Și atunci, pentru ce vrea el (primarul Robert Negoiță – n.r.) să facă mamut? Nu mai există spațiu verde, dar se mai fac încă o sală de sport și etaje întregi de cantină și spații frigorifice. Pentru ce? Dacă toți copiii ar trebui să învețe doar dimineața, după extindere?”.

În final, femeia rezumă sentimentul părinților: „La fiecare început de an școlar, nu ni se ridică barierele la școala asta. Fiecare an e altă poveste, e altă provocare. Și tot copiii plătesc prețul”.

„Dezinformări. Ce să mai comentăm?”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a postat, marți, pe pagina sa de Facebook, un videoclip în care apare chiar într-unul din cele șase containere în care învață elevii clasei a II-a. El admite că „nu sunt condiții normale”, dar minimalizează lipsurile:

„Nu sunt condiții ca în sala de clasă. Dar știam asta. Sunt containere tip, închiriate, nu sunt ale noastre, pentru că nu le folosim decât un an de zile. Că n-avem apă? Păi dar toaletele sunt în școală. Fix aici, e de mers 20 de metri. Și n-avem lumină? Mă rog, dezinformări. Ce să mai comentăm? Nu sunt, repet, nu sunt condiții normale, sunt condiții de avarie, dar eu zic să rămânem în zona de decență dacă vrem să fim corecți și să acceptăm realitatea”.

Situația tensionată de la Școala „Hamburg” a culminat în weekend, când directoarea Ștefania Voicu a confirmat pentru Edupedu că întreaga conducere a școlii și-a dat demisia. O zi mai târziu, însă, Inspectoratul a anunțat că echipa managerială „a revenit asupra deciziei și va continua să își exercite mandatul”.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis că lucrările de reabilitare ar trebui finalizate la 1 septembrie 2026 și că programul elevilor a fost aprobat de Consiliul de Administrație al școlii, „cu respectarea cadrului legal”.