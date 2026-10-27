Directorul Carfil spune că fabrica a fost avertizată încă din primăvară că poate fi ținta unor acte de sabotaj: „Am luat măsuri”

Directorul general al fabricii de armament Carfil din Brașov, Mircea Tanțău, a declarat marți, la Digi24, că societatea a primit încă din primăvara acestui an avertizări privind posibile acțiuni de sabotaj care ar putea viza industria de apărare din România. Avertizările au fost reluate în august, iar conducerea a înăsprit măsurile de securitate. Directorul a spus că au existat și situații în care persoane care păreau să supravegheze zona au fost îndepărtate de angajați.

Luni seară, SRI a anunțat că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială CARFIL din 14 septembrie 2026.

Tanțău a spus că, inițial, a crezut că incendiul a fost provocat din răzbunare. Focul a izbucnit în zona parcului industrial de pe platforma CARFIL, unde funcționează și mai multe societăți comerciale cu activitate civilă.

„Sincer, văzând imaginile pe camere, la momentul respectiv am crezut că e o răzbunare a cuiva care a lucrat ori în stația ITP, ori în cele două service-uri, ori în spălătoriile auto de acolo. Așa am crezut noi. Că este o răzbunare a cuiva. Pentru că din imagini se vedea că cel care a aruncat sistemul ăla de incendiu cunoștea locul. Am crezut că e o răzbunare, ca să aflăm că, de fapt, nu a fost răzbunare”, a declarat directorul CARFIL.

Directorul CARFIL a dezvăluit că fabrica primise informații despre posibile acțiuni de sabotaj încă din primăvara anului 2026.

Ce măsuri s-au luat

„Noi începând cu primăvara lui 2026 am primit informații că suntem în vizorul unora care vor să aducă acțiuni de sabotaj în zona industriei de armament a României, și în special CARFIL, informări care au fost reluate în vara lui 2026, cred că luna august, dar începând cu primăvara lui 2026 noi am intensificat atât instructajul făcut celor care asigură paza și securitatea societății, cât și, prin decizii, atenționarea tuturor angajaților să fie atenți apropo de cei care n-au ce să caute în zonă dar fac fotografii, care intră în parcarea pre uzinală fără să n-aibă niciun fel de treabă. Am interzis complet accesul mașinilor în parcarea pre uzinală. Deci noi am luat măsuri începând cu martie 2026, pe urmă le-am intensificat în august”, a explicat Tanțău.

„Au fost câteva lucruri de care spuneți, oameni care păreau că urmăresc ceva, dar nu prea aveau treabă cu CARFIL-ul, dar oamenii au luat măsuri și i-au îndepărtat din zona parcării preuzinale, din zona administrativă a CARFIL-ului. Probabil că au luat niște informații stând acolo un minut-două, până i-am depistat noi că vor să supravegheze zona”, a declarat el.

Întrebat de ce a devenit fabrica o țintă pentru Rusia, Mircea Tanțău a explicat că societatea produce o gamă variată de echipamente și muniții militare, inclusiv muniție destinată utilizării cu drone.

„CARFIL-ul este o fabrică care produce o gamă foarte variată de produse militare și de dual-use, apropo de drone, începând de la muniții de foarte multe feluri pentru aruncătoare, pentru lansatoare, cât și, mai nou, muniție căutată, eficace pentru drone, care se folosesc în acțiuni militare. Suntem o țintă, dar eu consider că acest incident a fost o încercare de intimidare și de a pune presiune pe noi, conducerea atât a companiei CARFIL, cât și a Companiei Naționale ROMARM, dar nu ne lăsăm intimidați și nici șantajați cu acest gen de acțiuni”, a afirmat Tanțău.

Ce a anunțat SRI

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, că a depistat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil.

Instituția, care a precizat că a fost sprijinită de parteneri interni și externi, a spus că „investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene”, în incendiul „din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM”.

Persoanele în cauză sunt vizate în prezent de proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

„Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, a declarat SRI.