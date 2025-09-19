Directorul general al ANPC susține că faptele invocate de DNA „există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală”. Primele declarații după ce a fost pus sub control judiciar

Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de Direcția Națională Anticorupție (DNA), care îl acuză de comiterea infracțiunii de șantaj.

Concret, procurorii susțin că el, cu sprijinul unei alte persoane din instituție, a exercitat „acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni” asupra unei comisare-șef adjunct de la Protecția Consumatorilor Caraș-Severin „pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”.

Potrivit DNA, șeful ANPC, Sebastian Ioan Hotca, la instigarea unui secretar de stat din Ministerul Economiei, a dispus mutarea temporară a persoanei în cauză din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul ANPC, „în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup”.

În dosar a fost pus sub control judiciar și Sebastian Ioan Hotca.

Cum se apără Paul Anghel

În cadrul unor declarații transmise prin avocatul său, Paul Anghel susține că „faptele la care fac trimitere procurorii în esență există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală”.

„Mistificarea faptului că un dialog cu un coleg pe care-l cunoști de 10 ani de zile și îl îndrumi să conteste ordinul de mutare și îi repeți lucrul acesta de cel puțin 6-7 ori si iți dai concursul pentru a-l ajuta nu poate să constituie infracțiunea de șantaj”, a declarat directorul general din cadrul ANPC.

El susține că pe colega respectivă a „susținut-o și sprijinit-o încă de la începutul carierei sale”

„Astfel, în mod repetat chiar și în stenogramele prezentate de către procurori, i-am spus acesteia și nu în calitate de director general, ci în calitate de prieten, exact așa cum reiese și din stenograme, că dacă decizia este de a contesta ordinul pe care oricum nu puteam să îl emit eu și nu aveam legătură cu el, eu am să stau alături de ea și o voi ajuta”, a adăugat Paul Anghel.

Paul Anghel contestă măsura controlului judiciar

Oficialul a sugerat că nu îl cunoaște pe secretarul de stat reținut în dosar.

„Fac mențiunea de asemenea că niciun moment în activitatea mea nu am avut tangențe cu activitatea penală, iar faptul că dosarul capătă o conotație politică nu are legătură cu persoana mea, subsemnatul nefăcând niciodată politică și nici nu am fost activ implicat în activități politice. De asemenea, persoanele despre care se spune că ar fi intervenit asupra mea și a domnului președinte nu îmi sunt cunoscute, nu le-am cunoscut și nici nu mi s-a comunicat vreodată despre aceste persoane absolut nimic, nici in mod direct si nici indirect”, a continuat Paul Anghel.

El a precizat că va contesta măsura controlului judiciar, „considerând-o o măsură abuzivă și în văditul scop de a mă înlătura din funcția din care făcând dreptate pentru consumatori am deranjat anumite interese comerciale”.

„Cu atât mai mult apare ca fiind cel puțin mistificatoare informația precum că persoane politice ar fi făcut presiune asupra mea să intervin pentru o persoană pe care nici măcar nu o cunosc, cum de asemenea nici persoanele politice despre care se vorbește nu le cunosc în mod personal”, a mai declarat Paul Anghel.