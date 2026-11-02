„Eu știu că este un idiot”: Șeful unei mari companii aeriene spune că speră să-l enerveze din nou pe Elon Musk

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a afirmat luni că nu dorește să se împace cu magnatul din domeniul tehnologiei Elon Musk, pe fondul disputei publice, de lungă durată, care a început în ianuarie.

Disputa a izbucnit după ce compania aeriană low-cost condusă de O’Leary a refuzat să instaleze sistemele de internet prin satelit Starlink ale lui Musk pe aeronavele sale, după mai bine de un an de negocieri. Ryanair a susținut că dotarea aeronavelor low-cost cu Starlink nu ar fi profitabilă pentru companie.

Musk a contestat această afirmație și a spus că Ryanair a fost „dezinformată” în calculele ei privind rentabilitatea instalării sistemului Starlink pe aeronavele companiei. Schimbul de replici s-a intensificat când O’Leary l-a numit pe Musk „un idiot”, pe 15 ianuarie, ceea ce l-a determinat pe fondatorul SpaceX să-l eticheteze pe CEO-ul Ryanair drept „un idiot absolut” a doua zi și să ceară demiterea lui, notează Politico.

O’Leary a declarat luni, într-un interviu, că nu dorește să se împace cu Musk. „Nu am nicio intenție să mă împac cu el. El crede că sunt un idiot, iar eu știu că el este un idiot”, a declarat directorul executiv irlandez, pentru Bloomberg.

El a adăugat că a profitat de ocazie organizând o „Vânzare de bilete pentru marii idioți” la începutul acestui an, cu 100.000 de bilete începând de la 16,99 lire sterline pentru o singură deplasare, într-o încercare de a-l ironiza pe Musk.

„El a generat publicitate gratuită în valoare de aproximativ 30-40 de milioane de dolari pentru Ryanair, iar rezervările noastre au crescut timp de două-trei săptămâni”, a spus O’Leary pentru Bloomberg. „Dacă îl putem enerva din nou, cu atât mai bine”, a glumit șeful Ryanair.