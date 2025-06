Directorul INSCOP: „Varianta unui premier tehnocrat e catastrofală pentru români”. Cum argumentează

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, consideră că varianta unui premier tehnocrat va fi „catastofală” pentru români, deoarece sunt „decizii importante” de luat, iar un astfel de premier „va avea zero autoritate în fața miniștrilor, partidelor, Parlamentului”.

„Cred că varianta unui premier tehnocrat este catastrofală pentru români în acest moment. Avem de luat decizii complicate, avem și un război la granițe, avem o coaliție formată din patru partide, în care niciun partid nu are majoritatea. Un premier tehnocrat va avea zero autoritate în fața miniștrilor, va avea zero autoritate în fața partidelor, va avea zero autoritate în fața Parlamentului”, a afirmat Remus Ștefureac, sâmbătă, la Digi24.

Directorul INSCOP spune că această formulă „ar fi cea mai nefericită”, care se va solda cu un eșec.

„La finalul unui asemenea experiment, toate oalele eșecului, și cred că va fi un eșec, s-ar sparge, evident, în capul președintelui Nicușor Dan, pentru că ar fi singurul care va aspira toate nemulțumirile. Nu cred că o asemenea formulă este funcțională, cu atât mai mult într-o situație de criză economică, într-o situație de criză de securitate și într-o situație în care regimul nostru politic, democrația noastră este în criză”, a mai explicat Ștefureac.

De la guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș (2015–2017), România nu a mai avut un premier tehnocrat.

Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri, în prima sa conferință de presă din mandatul de președinte, că nu este exclusă niciuna din cele două variante, de prim-ministu tehnocrat și de „rotativă” la șefia Guvenului.

O primă schiță a programului de guvernare va fi gata luni, iar ulterior vor începe discuțiile pe acordul de guvernare, a mai anunțat Nicușor Dan în conferință.