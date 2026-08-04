Directorul primei companii atacate de o AI afirmă că China câștigă cursa tehnologică crucială: „Domină clar”

Clément Delangue, directorul general al companiei Hugging Face, susține că Beijingul câștigă cursa din domeniul inteligenței artificiale datorită modelelor cu greutăți deschise („open-weight”) și că ar putea ajunge din urmă dezvoltatorii americani de modele AI chiar în cursul acestui an, relatează CNBC.

„Domină clar în acest moment la capitolul modele deschise și nu m-ar surprinde dacă, până la sfârșitul acestui an sau anul viitor, ar începe să domine și în zona modelelor de vârf, având în vedere ritmul actual al progresului”, a declarat el într-un interviu acordat emisiunii „Squawk on the Street” de la CNBC.

Principala diferență între open-weight și open source este că dezvoltatorii modelelor din prima categorie nu publică deschis toate datele legate de antrenarea acestora, ci doar o serie de parametri importanți. Însă chiar și așa, modelele AI cu greutăți deschise permit utilizatorilor să descarce, să execute și să personalizeze sistemele utilizate, spre deosebire de modelele proprietare, cu codul sursă închis.

Eric Schmidt, fostul CEO al Google, a avertizat în noiembrie anul trecut că țările care nu au companii proprii de AI vor fi tentate să apeleze la modele chinezești deoarece acestea sunt open source și considerabil mai ieftine.

Directorul Hugging Face numește o diferență majoră între companiile americane de AI și cele chineze

Delangue a afirmat acum că revoluția AI care are loc în China este alimentată de ecosistemul de colaborare și partajare deschisă din sectorul său tehnologic, în timp ce dezvoltatorii de modele din Statele Unite „lucrează în silozuri” și riscă să rămână în urmă.

Luna trecută, un agent AI dezvoltat de OpenAI a evadat dintr-un mediu de testare și a compromis sistemele Hugging Face, o platformă open-source pentru dezvoltatori de software.

Incidentul fără precedent a amplificat îngrijorările privind evoluția rapidă a inteligenței artificiale puternice și a instrumentelor de securitate cibernetică.

Delangue, un susținător al modelelor open-source, a pus atacul asupra companiei sale pe seama unor erori de inginerie și a spus că Hugging Face a utilizat o versiune pentru Nvidia a unui model deschis chinezesc pentru a contracara atacul.

Modele open-source prezentate de companii din China în ultimele luni, precum Kimi K3 al Moonshot AI, arată că acestea au redus diferența de randament față de modelele dezvoltate de companiile americane, declanșând din nou dezbateri privind strategia adoptată de Silicon Valley în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.