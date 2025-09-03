CEO-ul unei mari companii de software spune că a concediat mii de angajați din cauza AI: „Am nevoie de mai puțini oameni”

Marc Benioff, CEO-ul companiei tehnologice Salesforce, fotografiat în timpul unei discuții cu public la ediția din 2025 a Forumului Economic Mondial, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Salesforce, o companie tehnologică din SUA care are pe bursă o valoare mai mare decât giganți ca IBM, Goldman Sachs sau Boeing, a redus 4.000 de posturi din departamentul de suport pentru clienți, considerând că aceștia pot fi înlocuiți de inteligența artificială (AI), relatează CNBC.

Dezvăluirea a fost făcută directorul general Marc Benioff, în timp ce discuta despre modul în care AI a contribuit la scăderea numărului de angajați din compania pe care o conduce și pe care a cofondat-o în 1999.

„Am redus de la 9.000 de oameni la aproximativ 5.000, pentru că am nevoie de mai puțini oameni”, a spus acesta, referindu-se la angajații departamentului de suport pentru clienți în timpul unui interviu acordat podcastului The Logan Bartlett Show.

Deși mai puțin cunoscută în afara SUA comparativ cu alte companii tech americane, Salesforce s-a aflat în prima linie a revoluției AI și a construit ceea ce Benioff și ceilalți directori numesc o „Agentforce” (forță de agenți). În esență este vorba de boți pentru servicii clienți.

„Datorită beneficiilor și eficienței Agentforce, am constatat că numărul cazurilor de suport pe care le gestionăm a scăzut și nu mai este nevoie să înlocuim activ posturile de ingineri de suport”, a declarat Salesforce marți, într-un comunicat transmis către NBC.

Potrivit datelor de la începutul acestui an, Salesforce avea peste 76.000 de angajați în jurul lumii.

Benioff conduce o companie de peste 200 de miliarde de dolari

Cu o capitalizare pe Bursa de la New York de peste 241 de miliarde de dolari, Salesforce este a 51-a cea mai valoroasă companie din lume. Compania este specializată în servicii și produse de cloud computing, Benioff lucrând la gigantul Oracle înainte să pună bazele Salesforce alături de alți antreprenori.

Concedierile vin după ce Benioff a anunțat în vară că AI realizează până la 50% din munca de la Salesforce, companie cu sediul în statul California care găzduiește Silicon Valley – centrul industriei tech americane.

Laurie Ruettimann, consultant în resurse umane, a declarat pentru CNBC că AI afectează locurile de muncă din mai multe industrii.

„Concedieri atribuite direct AI au avut loc în toată America”, afirmă acesta, el adăugând că oricine dorește să își păstreze locul de muncă sau caută unul nou trebuie să învețe competențe noi.

Dario Amodei, CEO-ul companiei de AI Anthropic, a avertizat la sfârșitul lunii mai că meseriile cu guler alb – cele din birouri, consultanță, activități independente șamd. – se vor confrunta cu reduceri masive în următorii ani, pe măsură ce inteligența artificială va putea automatiza tot mai multe sarcini.

În ultima perioadă un număr tot mai mare de directori ai unor mari companii au avertizat că AI va produce remodelări majore pe piața forței de muncă.

De exemplu, Jim Farley, directorul general al Ford, a declarat în iulie că 50% din locurile de muncă din birouri ar putea dispărea din cauza automatizării aduse de instrumentele AI.