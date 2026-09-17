Discurs istoric al premierului Canadei în Parlamentul European: „Nu căutăm puterea de a-i domina pe alții”. Răspuns tăios la amenințările lui Trump

Miercuri, președinta Comisiei UE a deschis calea către o invitație pentru Canada de a deveni membră asociată a blocului comunitar. Joi, într-un discurs fără precedent în legislativul european de la Strasbourg, liderul canadian a răspuns acestei invitații.

Prim-ministrul Canadei Mark Carney a salutat joi propunerea Ursulei von der Leyen adresată țării sale de a deveni „membru asociat” al Uniunii Europene, afirmând că Europa și Canada sunt mai puternice împreună și că ar trebui să-și aprofundeze legăturile pentru a proteja prosperitatea cetățenilor lor.

Dar mesajul lui nu a fost adresat doar cetățenilor europeni și canadieni, ci și unui aparent critic al acestei alianțe: președintele SUA Donald Trump.

Cu câteva ore mai devreme, Trump a calificat propunerile președintei Comisiei Europene drept „ridicole” și a sugerat că va impune Europei noi taxe vamale dacă va concluziona că mișcarea este una ostilă.

„Europa și Canada sunt și mai puternice împreună”

„Europa și Canada sunt puternice fiecare în parte. Europa și Canada sunt și mai puternice împreună”, a spus joi Carney parlamentarilor europeni la Strasbourg.

„Nu propun un al treilea bloc pentru a deveni un rival al marilor puteri – doar cu maniere mai bune”, a continuat el, o săgeată spre Trump și nu numai.

„Nu căutăm puterea de a-i domina pe alții. Dimpotrivă, urmărim reziliența, astfel încât nimeni să nu poată controla piețele noastre deschise, să ne afecteze suveranitatea, să ne amenințe integritatea teritorială sau să ne submineze libertățile, democrațiile și statul de drept”, a spus Carney.

Atât UE, cât și Canada s-au confruntat cu o rivalitate dură și presiuni din partea administrației Trump în domeniul comerțului, precum și din partea unei Chine din ce în ce mai asertive.

Amenințările lui Trump

Trump a amenințat miercuri seara că va lua măsuri împotriva UE dacă aceasta va concretiza propunerea lui von der Leyen de a oferi Canadei statutul de membru asociat.

„Dacă vor face asta, dacă voi considera că este un act ostil, voi impune taxe foarte severe sau voi înceta comerțul cu Europa în privința multor produse”, a declarat Trump reporterilor în drum spre un eveniment din Carolina de Nord, calificând propunerea drept „ridicolă”.

„Dacă intenția este bună, nu e nicio problemă. Dacă intenția este rea, vom impune taxe foarte mari asupra Europei”, a adăugat el.

Comisia Europeană a afirmat că propunerea lui von der Leyen – care urmează să fie detaliată și va trebui aprobată de statele membre ale UE pentru a putea fi pusă în aplicare – nu constituie un act ostil.

„Așa cum a precizat ieri președinta noastră (von der Leyen), consolidarea propusă a parteneriatului nostru cu Canada nu este îndreptată împotriva nimănui, ci vizează consolidarea forței noastre comune”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Carney a fost mai ferm.

„Nimeni nu ne va dicta cultura sau cu cine putem încheia acorduri la nivel internațional”, a declarat el reporterilor la Parlamentul European din Strasbourg.

În același timp, Carney a observat că Canada ar putea fi, de asemenea, un partener mai eficient pentru SUA printr-o asociere mai strânsă cu UE și a subliniat că esența oricărei noi relații ar fi mai importantă decât termenul care ar fi folosit pentru a o descrie.

Ce vrea Canada de la UE

În cadrul discursului său din Parlamentul European, Carney a precizat că, la fel ca UE, Canada urmărește legături mai strânse.

„Nu suntem aliați doar în vremurile bune”, a spus el. „Credem că prosperitatea noastră crește atunci când este împărtășită”, a adăugat premierul.

„Obiectivul nu este autosuficiența. Este reziliența colectivă”, a afirmat el. Referindu-se la propunerea dnei von der Leyen, el a adăugat: „Salutăm această ambiție.”

Printre domeniile în care Canada ar dori relații mai strânse cu UE, el a menționat căutarea autonomiei strategice prin cooperare aprofundată în domeniul mineralelor critice, al capacității industriale de apărare, al inteligenței artificiale și al informaticii, al securității energetice, al spațiului și al plăților.

El a menționat, de asemenea, comerțul digital și construirea unor conexiuni de bandă largă mai sigure între Europa și Asia, prin intermediul poziției geografice comune a celor două regiuni.