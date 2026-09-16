O mutare semnificativă: UE deschide ușa pentru a oferi Canadei statut de „membru asociat”. Ce înseamnă asta

Fără a-l menționa pe Donald Trump, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a afirmat că dorința de a oferi Canadei o formă de asociere cu UE „nu reprezintă un parteneriat împotriva altcuiva, ci pentru puterea noastră comună”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană vrea să deschidă calea pentru ca Canada să devină primul său „membru asociat”, un statut care nu este prevăzut în tratatele blocului.

Anunțul făcut de von der Leyen reprezintă o schimbare semnificativă în politica UE. Uniunea Europeană s-a opus, de-a lungul timpului, categoriilor flexibile, iar statele membre au reacționat cu rezerve la propunerea Germaniei din luna mai privind statutul de membru asociat pentru Ucraina, ca etapă intermediară către aderarea deplină.

„Parteneriatele reprezintă o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund, de asemenea, la fractura din sistemul internațional bazat pe norme”, a declarat von der Leyen în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, ținut în fața Parlamentului European de la Strasbourg.

O alianță cu Donald Trump în gând

Prim-ministrul canadian Mark Carney vorbise deja săptămâna trecută despre dorința sa de a stabili o „alianță unică” cu UE, pe fondul relațiilor tensionate cu SUA și cu Donald Trump.

Fără a-l menționa pe președintele SUA pe nume, von der Leyen a afirmat că dorința de a oferi Canadei o formă de asociere cu UE „nu reprezintă un parteneriat împotriva altcuiva, ci pentru puterea noastră comună”.

Ea a adăugat: „Parteneriatele reprezintă o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund, de asemenea, la fractura din sistemul internațional bazat pe norme”.

Carney, prezent în Parlamentul European

Carney a fost prezent la discursul lui von der Leyen și urmează să se adreseze Parlamentului joi.

Invitația a venit într-un moment tensionat al relațiilor dintre Canada și SUA. Negocierile comerciale dintre Canada și SUA au eșuat luna trecută, declanșând o serie de noi măsuri tarifare.

În schimb, din partea UE, pentru Canada nu a existat decât căldură.

Von der Leyen a declarat că blocul comunitar și Canada „privesc lumea cu aceiași ochi”, inclusiv în ceea ce privește subiecte care variază de la inteligența artificială la schimbările climatice și geopolitică.

„Și am fost uniți: în privința Ucrainei, a apărării, a materiilor prime și a lanțurilor de aprovizionare. Dar, mai presus de toate, Europa și Canada cred în democrație.”

Ea a menționat, de asemenea, energia, mineralele critice, bateriile, inteligența artificială, securitatea cibernetică și economică ca alte domenii de cooperare.

Această inițiativă survine în contextul în care statele membre ale UE au fost, de asemenea, afectate de taxele vamale comerciale impuse de administrația Trump.

Semne de întrebare în UE

Financial Times a scris totuși că capitalele UE au primit cu răceală cererea Canadei de a obține o „alianță unică” cu blocul comunitar, dezamăgindu-l pe premierul Mark Carney.

Există un consens cu privire la intensificarea colaborării blocului comunitar cu producătorii canadieni de arme și cu companiile miniere esențiale.

„Îi iubim pe canadieni, dar toată lumea este foarte realistă în privința a ceea ce este posibil și ce nu este posibil”, a spus un diplomat al UE. Propunerea lui Carney „sună bine, dar nu e foarte atent gândită”, a adăugat acesta. „Dar nu-l învinovățesc [pe Carney] pentru că a încercat.”

Un alt diplomat a declarat că îngrijorările legate de modul în care președintele american Donald Trump ar putea reacționa la o relație semnificativ consolidată cu Canada influențează, de asemenea, unele capitale ale UE. Țările baltice, care se bazează pe protecția NATO în fața amenințărilor rusești, sunt deosebit de îngrijorate, a declarat un al treilea diplomat.