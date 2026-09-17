Trump amenință UE după anunțul lui von der Leyen de miercuri: „Voi considera că este un act ostil”

Donald Trump a amenințat miercuri că va întrerupe relațiile comerciale cu UE, ca reacție la propunerea acesteia de a face din Canada prima țară membră asociată a Uniunii Europene, transmite France Presse.

Pe fondul unei relații tensionate cu Statele Unite, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Canada să devină prima țară „membră asociată” a UE, în prezența prim-ministrului Mark Carney, care va lua cuvântul joi în fața europarlamentarilor.

Ea a propus, de asemenea, ca această țară nord-americană să se alăture viitorului „Consiliu European de Securitate”, pe care îl dorește cu ardoare.

„Mi se pare ridicol”, a declarat președintele american jurnaliștilor atunci când a fost întrebat despre această propunere.

Trump: voi impune taxe vamale foarte mari UE

„Dacă vor face asta, dacă voi considera că este un act ostil, voi impune taxe vamale foarte mari sau voi înceta orice comerț cu Europa”, a adăugat el.

Canada, aflată în plin război comercial cu Statele Unite ale lui Donald Trump, caută noi parteneri. La rândul său, Europa, ale cărei relații cu Washingtonul sunt la fel de tensionate, caută sprijin pentru strategia sa de reechilibrare între cele două superputeri, China și Statele Unite.

„Privim lumea cu aceiași ochi: de la inteligența artificială la schimbările climatice, de la Arctica la geopolitică”, a subliniat von der Leyen, îndemnând Ottawa și Bruxellesul să „construiască” un „viitor comun”.

„Într-o lume mai periculoasă și mai divizată, Canada stabilește relații mai strânse cu parteneri de încredere”, a transmis, la rândul său, biroul lui Carney într-un comunicat.

Statutul de membru asociat menționat în cazul Canadei nu este definit juridic în tratatele UE. Totuși, Germania a propus recent ca Ucraina să beneficieze de acesta. Berlinul a sugerat atunci ca această țară să poată participa la anumite reuniuni ministeriale sau la summiturile UE, fără a avea însă drept de vot.