Discursul lui Rubio nu i-a liniștit pe toți liderii europeni privind administrația Trump. „Este un cadou otrăvit”/ „A fost MAGA, dar fără nicio perspectivă”

Discursul secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, a fost însoțit de aplauze prelungite, cu o parte a asistenței ridicată în picioare. Însă discursul lui Rubio, într-un un ton cu totul diferit față de cel susținut anul trecut de vicepreședintele american JD Vance, nu a înlăturat cu totul suspiciunile pe care liderii europeni le au față de Statele Unite, notează presa internațională.

Marco Rubio a avut grijă să reitereze de mai multe ori parteneriatul solid dintre Europa și Statele Unite, reușind să smulgă aplauzele audienței în mai multe rânduri.

„SUA doresc ca Europa să fie puternică, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru securitatea noastră națională”.

„Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații, civilizația occidentală”.

„Poate că patria noastră se află în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna copii ai Europei”.

Un ton menit să liniștească

CNN scrie că, deși tonul lui Rubio a fost unul menit să liniștească, în contrast cu șocul provocat de JD Vance în 2025, el a reluat criticile anterioare ale administrației americane privind asumarea responsabilității de către europeni a propriei apărări și distanțarea din perspectiva valorilor.

„Tonul lui Rubio a fost într-un contrast total cu cel folosit de Vance acum un an, însă mesajul pentru Europa a fost același: reformați-vă sau sunteți pe cont propriu!”, se spune în articolul semnat de Zachary Cohen.

Financial Times consemnează opinii potrivit cărora Rubio nu a făcut altceva decât să reia teme ale idelogiei MAGA, dar pe un ton mai politicos.

Pia Fuhrhop, politolog la think tank-ul german SWP, a declarat că discursul de sâmbătă al secretarului de stat Marco Rubio la Conferinţa de securitate de la Munchen a părut politicos la prima vedere, dar el încerca, de fapt, să atragă Europa către mentalitatea MAGA. „Este un cadou otrăvit”, a spus ea despre mesajul său de colaborare.

„A fost MAGA, dar fără nicio perspectivă”, a comentat un înalt oficial european. „Nicio menţiune despre Rusia, nicio menţiune despre Ucraina”, notează a adăugat acesta.

„Vom produce o Europă puternică și independentă”

Amfitrionul conferinței de la Munchen, germanul Wolfgang Ischinger, a spus după discursul lui Rubio că a auzit „un suspin de ușurare” în sală. Însă ministrul francez de externe Jean-Nool Barrot a comentat: „Va schimba asta strategia noastră? Bineînțeles că nu! Ce am auzit astăzi am mai auzit și în trecut”.

„Vom produce o Europă puternică și independentă, oricare ar fi intervențiile pe care le auzim la Conferința de la Munchen”, a mai spus Barrot, citat de AFP.

Și AFP scrie că, „în pofida unui discurs mai puțin ofensator decât cel al lui JD Vance, Marco Rubio a reluat teme dragi președintelui american”, precum „dispariția civilizațională” legată, în opinia lui, de imigrația în masă și de dezindustrializarea care amenință Europa, cât și Statele Unite.

Berlinul rămâne neîncrezător față de SUA

Reuters invocă discursul ministrului german al Apărării, Boris Pistorius, ca un indiciu în privința „reacțiilor amestecate” la discursul lui Rubio. Pistorius a spus că alianța transatlantică depinde de predictibilitatea și încrederea pe care o inspiră Statele Unite.

„Să pui în discuție integritatea teritorială și suveranitatea unui stat membru al NATO, să excluzi aliații europeni de la negocieri care sunt cruciale pentru securitatea continentului, toate astea afectează alianța noastră și ne întărește adversarii”, a spus Pistorius.

Nici fostul ministru de Externe al Lituaniei nu a fost foarte impresionat de discursul lui Rubio. „Nu sunt sigur că europenii văd anunțatul declin civilizațional, pasămite cauzat de migrație dezindustrializare, ca un interes de unitate major. Pentru cei mai mulți europeni, principalul interes comun este securitatea”, a scris, pe X, Gabrielius Landsbergis.

Von der Leyen invocă clauza de apărare a UE

Pe de altă parte, preşedinta Comisiei Europene a mărturisit că discursul secretarului american de stat Marco Rubio, în care a cerut o revitalizare a alianţei transatlantice, a convins-o. „Am fost foarte liniştită de discursul secretarului de stat”, a declarat von der Leyen moderatoarei Christiane Amanpour, numindu-l pe Rubio „bun prieten” şi „aliat puternic”, potrivit News.ro.

Totuși, von der Leyen a evocat, în discursul susținut la conferință, clauza de apărare reciprocă a statelor UE. „Apărarea reciprocă nu este o sarcină opţională pentru Uniunea Europeană. Este o obligaţie prevăzută în propriul nostru tratat – articolul 42(7)”, a afirmat von der Leyen în discursul susţinut la MSC. „Este angajamentul nostru colectiv să ne sprijinim reciproc în caz de agresiune sau, mai simplu spus: unul pentru toţi şi toţi pentru unul. Şi acesta este sensul Europei”, a punctat şefa executivului european.

Articolul 42.7 a fost propus ca plan B pentru securitatea Europei într-o lume în care SUA îşi reduc sprijinul pentru NATO. Şi cancelarul german Friedrich Merz ceruse vineri, în discursul de la Munchen, discuţii despre acest articol.