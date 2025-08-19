Discuție de zeci de minute între Donald Trump și Vladimir Putin. Anunț despre întâlnirea președinților din Rusia și Ucraina

Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de luni spre marți, după discuțiile purtate cu omologul ucrainean și liderii europeni la Casa Albă, că el și președintele rus au „început aranjamentele” pentru un summit între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, care să fie urmată de o întâlnire trilaterală la care să participe și președintele SUA. Kremlinul a confirmat că discuția a vizat creșterea nivelului de reprezentare în dialogul dintre Moscova și Kiev, potrivit Reuters.

După summitul cu Vladimir Putin de vineri din Alaska, Donald Trump a organizat discuții cu președintele Ucrainei și o serie de lideri europeni, luni, la Casa Albă. Într-o postare pe rețelele sociale, el a precizat că l-a sunat și pe omologul său rus în marja reuniunii de la Washington.

„La concluzionarea întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început aranjamentele pentru o întâlnire, într-o locație care va fi determinată, între președintele Putin și președintele Zelenski. După ce are loc acea întâlnire, vom avea o trilaterală, care va fi cu cei doi președinți plus eu”, a declarat Trump, într-o postare pe platforma sa, Truth Social.

Tot în noaptea de luni spre marți, agenția rusă de presă RIA a relatat că președinții Vladimir Putin și Donald Trump au discutat într-o convorbire de 40 de minute despre posibilitatea de a fi crescut nivelul de reprezentare în discuțiile dintre partea rusă și cea ucraineană.

„A fost discutată ideea că ar merita explorată posibilitatea de a ridica nivelul reprezentanților părților ucraineană și rusă – adică al acelor reprezentanți care participă la negocierile directe menționate”, a declarat Yuri Ușakov, consilier la Kremlin, citat de RIA.

Ce spuseseră Zelenski și Trump despre trilaterala cu Putin

Subiectul a fost abordat și în cadrul declarațiilor făcute de președinții Statelor Unite și Ucrainei în Biroul Oval al Casei Albe, când Trump a spus că un summit trilateral la care să participe și omologul lor rus, Vladimir Putin, ar oferi „o șansă bună” de încheiere a războiului din Ucraina.

„Dacă nu avem o trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă vom avea, avem o șansă bună – cred că dacă avem o trilaterală există o șansă bună să îi punem capăt (războiului, n.r)”, a declarat Donald Trump.

Aflat lângă Donald Trump în Biroul Oval, Volodimir Zelenski a spus la rândul său că este pregătit pentru un summit trilateral cu președinții Rusiei și Statelor Unite. „Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia”, a declarat liderul Ucrainei, citat de CNN.

Un document elaborat înaintea discuțiilor de la Casa Albă – și consultat de Financial Times – arată că Ucraina intenționa să promită că va cumpăra arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa, în încercarea de a obține garanții americane pentru securitatea sa după o soluție de pace cu Rusia. Propunerea mai prevede, printre altele, un acord de 50 de miliarde de dolari între Kiev și Washington pentru producția de drone cu companii ucrainene.