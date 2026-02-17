Discuțiile despre arma nucleară, la un nivel cum „o lume întreagă nu a fost obișnuită până acum”, spune un fost șef al diplomației române: „Pentru nimeni nu e clar cât de departe se poate ajunge”

Cristian Diaconescu, fost ministru al afacerilor externe, susține că în „discuțiile de coridor” din marja Conferinței de Securitate de la Munchen au fost abordate „destul de apăsat” și aspecte legate de înarmarea nucleară și că declarațiile cancelarului german Friedrich Merz despre posibilitatea unei apărări nucleare comune în Europa „ne arată direcția cel puțin retorică în care marile puteri se îndreaptă”.

Domeniul nuclear „a fost discutat destul de apăsat” în „discuțiile de coridor de la Munchen” și au fost făcute mai multe constatări, a spus Cristian Diaconescu, luni seară, la Digi24.

„Franța are până în 300 de capete nucleare, dacă știu bine, și-a dedicat politic această înzestrare nucleară strict apărării naționale (…), se pare că militar ar mai putea acoperi încă un stat. Marea Britanie, cea de-a doua deținătoare de armă nucleară, din punct de vedere al tehnologiilor, este strâns legată de suportul american”, a continuat el.

La ora actuală, a adăugat Diaconescu, nu mai există „niciun fel de tratate multilaterale, bilaterale care cel puțin să limiteze ca voință, dacă nu efectiv”, aceste capacități nucleare.

„Tot – și nu numai – la Munchen s-a mai discutat ideea legată de experiența Ucrainei. Ucraina renunță, la Budapesta, în 1994, la arma nucleară, ulterior este atacată convențional de un stat nuclear – și întrebarea ar fi, evident că este exclusă această rezolvare în termen scurt sau mediu, de ce nu are arma nucleară ca elementul de descurajare să fie oarecum în echilibru cu cel al agresorului? Deci se discută de arma nucleară de o manieră cum, repet, o lume întreagă nu a fost obișnuită până acum”, a continuat fostul șef al diplomației române.

„Pentru nimeni nu e clar cât de departe se poate ajunge”

Cristian Diaconescu a subliniat că „pentru nimeni nu e clar, pornind de astfel de teme, cât de departe se poate ajunge”.

„Faptul că Germania în acest moment contemplă o astfel de dezvoltare ne arată direcția cel puțin retorică în care marile puteri se îndreaptă, deci nu spre reconfigurarea lumii din care am venit, ci spre o altă lume, în care interesele naționale, cum spunea și Rubio (șeful diplomației americane, n.r.) până una-alta, trebuie să prevaleze. Cum? În dauna cui? Cât de repede? Cât de încet? Rămâne de văzut”, a mai declarat el.

Fostul consilier prezidențial a menționat că tot la Munchen a fost abordată și posibilitatea de a fi creat un „Consiliu de Securitate European, format cam din 12 state puternice”.