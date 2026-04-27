Discuții la vârful SUA despre un „supraviețuitor desemnat” înaintea atacului de la Cina Corespondenților. Explicațiile Casei Albe

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că oficialii americani discutaseră despre desemnarea unui „supraviețuitor” și despre linia de succesiune la conducerea Statelor Unite înainte de Cina anuală a Asociației Corespondenților de la Casa Albă (WHCA), care a avut loc în acest weekend și a fost vizată de un atac armat.

Sintagma „supraviețuitor desemnat” se referă la un membru al cabinetului, nominalizat să nu meargă la un anumit eveniment, de exemplu, la discursul despre Starea Uniunii, și să rămână într-o locație nedivulgată pentru a exista certitudinea că va fi asigurată continuitatea guvernului și în eventualitatea în care președintele și alți oficiali de top sunt uciși de o catastrofă.

Un bărbat a deschis focul, sâmbătă seară, la evenimentul din hotelul Washington Hilton, la care erau prezenți președintele american Donald Trump și alți oficiali, printre care și Karoline Leavitt.

Suspectul, identificat ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, le-a declarat forțelor de ordine, după arestare, că voia să împuște oficiali ai administrației Trump, potrivit surselor CBS News.

Alături de Trump, au luat parte la cina anuală a WHCA și alți oficiali americani de top, ca vicepreședintele JD Vance, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, secretarul de Stat, Marco Rubio, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, cu toții parte a așa-numitei linii de succesiune.

A făcut excepție senatorul republican Chuck Grassley, care este președinte „pro tempore”, sau provizoriu, al Senatului SUA, o poziție care face, de asemenea, parte din linia de succesiune și care este ocupată de senatorul cu cel mai înalt rang, membru al partidului care deține majoritatea.

Casa Albă explică de ce „desemnarea unui supraviețuitor nu era necesară”

Incidentul de la evenimentul WHCA a alimentat îngrijorările legate de securitatea înalților oficiali și au existat voci care s-au întrebat dacă fusese numit un supraviețuitor desemnat, scrie Reuters.

Vorbind luni cu reporterii prezenți la Casa Albă, Karoline Leavitt a spus că subiectul a fost abordat înaintea evenimentului de sâmbătă seară.

„Acele conversații dinaintea cinei WHCA au avut loc, dar au fost mai mulți membri ai Cabinetului din linia de succesiune care nu au participat din diverse motive personale. Așadar, desemnarea unui supraviețuitor nu era necesară, deoarece există mai mulți membri care deja lipseau”, a explicat secretara de presă a Casei Albe.