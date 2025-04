Disensiuni în AUR. Claudiu Târziu vrea să discute „bărbăteşte” cu George Simion, după ce nu s-a lămurit dacă a fost suspendat din funcție

Europarlamentarul Claudiu Târziu, președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat duminică seară că nu a aflat încă dacă a fost suspendat sau nu din funcția pe care o are în partidul pe care l-a fondat nici după ce a vorbit prin mesaje cu liderul formațiunii, George Simion.

„Vreau să aflu și eu lucrul acesta, n-am reușit să-l aflu. Ați văzut declarațiile publice ale unor lideri ai partidului, din care nu se înțelege nimic. Singura informație importantă cu care am rămas, legată de domnul George Simion, și anume că au fost luate niște decizii care vor fi comunicate ulterior. Este ceva comic, dacă n-ar fi de plâns mai întâi, dar vom vedea săptămâna asta, ne lămurim noi”, a declarat Târziu la Digi 24.

El a susținut că a avut un schimb de mesaje cu Simion, dar nu s-a lămurit dacă a fost suspendat din funcție și că se va întâlni cu acesta luni, prima întrevedere după o lună.

„De vorbit am vorbit cu Simion acum o lună ultima oară. Am mai schimbat mesaje,, inclusiv în ultimele zile, dar nu lămuritoare. Nu am aflat nici eu dacă îşi asumă această decizie sau nu (…) Eu mâine mi-am propus să mă întâlnesc cu domnul Simion şi să discutăm bărbăteşte. Da, sigur că acceptă această discuţie şi sper să ne lămurim pentru că nu e niciun fel de supărare în nicio situaţie”, a spus Târziu la Antena 3 CNN, citat de News.ro.

Târziu a afirmat că nemulțumirile pe care le-a expus în spațiul public pentru că nu a rezonat cu șeful formațiunii și nici în interiorul partidului nu a găsit o cale de comunicare.

„Criticile mele și observațiile pe care le-am făcut public au venit numai după ce ele nu au găsit niciun fel de ecou în interiorul partidului, nici în discuțiile cu George Simion, cu președintele partidului, și înainte de a fi asumat de partid în calitate de candidat la președinția României. După acest moment, eu am spus la mai multe posturi de televiziune că îmi iau dreptul de a nu mai vorbi despre candidatura lui George Simion. Pentru pentru a nu fi interpretată poziția mea ca una fiind de natură să-i surpe șansele în această cursă electorală. Dar îmi rezerv și dreptul de a vorbi de câte ori este necesar despre ce se întâmplă greșit în partid, chiar dacă asta îl implică și pe președintele partidului, care, întâmplător sau nu, este și candidat la președinția României”, a declarat europarlamentarul.

Târziu consideră că „un astfel de conflict nu îşi avea locul în această perioadă”.

„În prima zi de campanie electorală să încerci să evacuezi omul cu care ai construit partidul este ceva ce numai adversarii şi-ar fi dorit. Mâine va fi discuţia lămuritoare cu camaradul meu cu care am construit acest partid şi care acum se află sub euforia unei puteri iluzorii, ca să mă exprim elegant”, a mai declarat Claudiu Târziu.

El a adăugat în are informaţii concrete că în şedinţa de vineri s-a votat înlocuirea sa şi ştie cine l-a acuzat şi cine l-a apărat.

„Aduce a partid comunist şi a sectă (…) Atâta vreme cât aş fi suspendat din funcţie şi mi s-ar interzice să candidez la vreo funcţie la viitorul Congres, şi s-a votat şi asta, înseamnă că eu nu mai am viitor politic în AUR”, a mai spus europarlamentarul AUR.

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a susținut sâmbătă, pentru Mediafax, că a aflat, pe surse, că a fost suspendat din partid.

Surse politice din partid au declarat pentru HotNews.ro că nu s-a luat o astfel de decizie.