Disponibilizări masive la OMV Petrom. Sunt vizați peste 1.000 de angajați / Sindicaliștii spun că nu au fost înștiințați: „Am fost șocați” / Ce spune compania 

OMV Petrom a transmis, în legătură cu informațiile referitoare la disponibilizările din companie, că este esențială o structură organizațională „flexibilă si agilă”.

Petrom va fi cea mai afectată de disponibilizările din grupul OMV, fiind în pericol locurile de muncă a peste 1.000 din cei 10.000 de angajați cați sunt în prezent, au declarat, pentru HotNews, curse din companie.

„Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”, au precizat reprezentanții companiei, într-un răspuns oficial către HotNews.

Sindicatele au aflat din presă despre disponibilizări

Sindicaliștii care îi reprezintă pe angajați susțin, însă, că nu au fost înștiințați oficial de vreun plan de concedieri.

„Am fost șocați vineri, când am citit știrea în presă”, a declarat, pentru Hotnews, Florin Bercea, președintele Federației Sindicale FSLI Petrol Energie și prim-vicepreședintele sindicatului de la nivelul grupului OMV.

El a mai spus că în următoarele zile va avea discuții cu conducerea grupului pentru a lămuri acest subiect.

Nici Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom nu a fost înștiințat.

„Decizia privind concedierea a 1.000 de oameni din OMV Petrom nu a fost încă prezentată Consiliului de Supraveghere al companiei, a declarat pentru HotNews, Răzvan Nicolescu, membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom.

„Vă recomand să vă adresați conducerii executive a companiei noastre și biroului de presă pentru a clarifica situația. Informațiile prezentate în Austria privind 1.000 de concedieri la Petrom, în România, nu au fost prezentate membrilor Consiliului de Supraveghere. Nu cunosc dacă sunt reale, unde a fost luată o astfel de decizie și cum au ajuns astfel de informații la Viena”, a afirmat Răzvan Nicolescu.

OMV Petrom: Orice schimbare are ca scop îmbunătățirea eficienței și agilității

OMV Petrom susține ca o structură „flexibilă și agilă” este esențială într-un mediu în schimbare.

„Evaluăm constant capacitatea noastră organizațională de a răspunde mediului – contextul de piață și tranziția energetică. O structură organizațională flexibilă și agilă este esențială într-un mediu în schimbare rapidă. Mediul curent este unul cu foarte multe provocări și, prin urmare, am intensificat programele de optimizare a costurilor la nivelul întregii organizații”, a transmis OMV Petrom, într-un răspuns către HotNews.

„Astfel de evaluări pot duce la ajustări ale modului în care funcționăm, inclusiv ajustări ale structurii organizaționale. Orice schimbare pe care o luăm în considerare are ca scop îmbunătățirea eficienței și agilității”, a precizat OMV Petrom.

„Toate restructurările în OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de companie.

Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale si în strânsă consultare cu sindicatele”, a mai precizat companie.

OMV Petrom nu comentează „cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei”.

Potrivit presei austriece, la nivelul grupului ar putea fi disponibilizate circa 2.000 de persoane din 23.000. Compania românească OMV Petrom este cea mai afectată, cu restructurări care vizează peste 1.000 locuri de muncă, potrivit surselor HotNews.

În mod neobișnuit pentru companiile listate, Wolfgang Hattmannsdorfer, ministrul economiei din Austria, a avut o reacție pe tema disponibilizarilor de la OMV, spunând că trebuie să fie acceptabile din punct de vedere social.

„Am comunicat clar Comitetului executiv că aceste planuri trebuie concepute într-o manieră acceptabilă din punct de vedere social și am clarificat că mă aștept la o implicare strânsă a reprezentanților angajaților. pentru a evalua discuția curentă”, potrivit publicației austriece Trend.

Spre deosebire de omologul său din Austria, ministrul Energiei din România, Bogdan Ivan, nu a făcut nicio declarație până în acest moment. Aceasta în condițiile în care Ministerul Energiei este acționar minoritar al OMV Petrom.

HotNews i-a solicitat un punct de vedere, pe care îl vom publica imediat ce va fi transmis.