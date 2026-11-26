Vedetele de cinema Brad Pitt și Angelina Jolie au pus capăt disputei judiciare legate de vânzarea unui domeniu viticol din Franța, pe care îl achiziționaseră împreună, a anunțat miercuri fostul cuplu, potrivit AFP.

Într-un scurt comunicat transmis presei americane, cele două vedete de la Hollywood n-au oferit alte detalii referitoare la acordul referitor la castelul Miraval, prestigioasă proprietate din departamentul Var, sudul Franței, care devenise principalul punct de dezacord în cadrul divorțului deosebit de conflictual.

„Am ajuns la o înțelegere amiabilă în interesul familiei noastre și nu vom face niciun alt comentariu”, scrie în comunicat, potrivit Agerpres.

Brad Pitt, 62 de ani, și Angelina Jolie, 51 de ani, s-au asociat în 2011 cu o familie de viticultori pentru a produce un vin rose.

Când actorii s-au despărțit în 2016, după ce au format un cuplu timp de 11 ani, proprietatea s-a aflat în mijlocul procedurii de divorț, marcată de lungi dispute judiciare.

În februarie 2022, Brad Pitt și-a acuzat fosta parteneră că i-a încălcat drepturile atunci când ea a vândut partea pe care o deținea din podgorie unei filiale a companiei Stoli Group, deținută de un miliardar de origine rusă.

Potrivit unor documente judiciare, actorul a afirmat că „Angelina Jolie încearcă să-i facă rău” prin vânzarea cotei ei din podgorie.

Angelina Jolie a ripostat printr-un contraatac judiciar, acuzându-și fostul soț că a acționat „cu dorința de răzbunare”.

Actrița, cunoscută pentru rolul Lara Croft, susține de asemenea că Brad Pitt nu a dorit să-i răscumpere partea din proprietate în urma refuzul ei de a semna un acord de confidențialitate „care ar fi împiedicat-o, prin cauze contractuale, să vorbească (…) despre violențe fizice și emoționale” comise asupra ei și asupra copiilor. Actrița se referă la o ceartă care a avut loc la bordul unui avion privat în 2016, potrivit documentelor judiciare.

Brad Pitt și Angelina Jolie au devenit un cuplu pe platoul de filmare al peliculei „Mr. and Mrs. Smith” în 2005, în care cei doi interpretau rolurile principale.

Dealuri acoperite cu podgorii în regiunea viticolă Burgundia, din Franța. IMAGINE ILUSTRATIVĂ. Sursa FOTO: © Massimo Santi | Dreamstime.com