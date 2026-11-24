Steven Spielberg va regiza un film western cu Jessie Buckley, Cillian Murphy şi Mark Rylance în rolurile principale, scrie Variety. Scenariul, bazat pe romanul „The Heart in Winter”, va fi semnat de un laureat al premiilor Oscar.

„The Heart in Winter”, romanul western al lui Kevin Barry din 2024, îl are ca protagonist pe poetul irlandez Tom Rourke, care se îndrăgosteşte de Polly Gillespie, proaspăta soţie a şefului minei din oraşul său. Cei doi pleacă împreună spre San Francisco, cu o bandă de pistolari pe urmele lor.

Noul film marchează reîntâlnirea lui Spielberg cu Universal, după ce, în iunie, a lansat împreună cu studioul filmul „Disclosure Day”.

Acest thriller SF a înregistrat încasări de 44 de milioane de dolari în primul weekend şi a ajuns la venituri de 447 de milioane de dolari la nivel mondial.

Noua producţie, care va fi lansată cel mai probabil în 2028, marchează și reîntâlnirea dintre Spielberg şi Buckley. Câștigător a trei premii Oscar, el a produs filmul „Hamnet” din 2025, rol pentru care Buckley a câştigat un premiu Oscar pentru „Cea mai bună actriţă”.

Un alt laureat al premiilor Oscar este și cel care se ocupă de scenariul peliculei „The Heart in Winter”. Este vorba despre Paul Thomas Anderson, care și-a adjudecat șase statuete de aur pentru „One Battle After Another”, în 2025, inclusiv primul premiu pentru cel mai bun regizor obţinut de cineast.

„The Heart in Winter” va fi primul film pe care Anderson îl va scrie fără a-l regiza.

Murphy, câştigătorul premiului Oscar pentru rolul din „Oppenheimer”, a revenit, recent, în lumea dură a serialului „Peaky Blinders”, reluând interpretarea gangsterului din Birmingham, Thomas „Tommy” Shelby, în filmul „The Immortal Man” de pe Netflix.

În viitorul apropiat, Murphy va apărea în „A Quiet Place Part III” şi în al treilea şi ultimul capitol al francizei „28 Years Later”.

Buckley a jucat recent alături de Christian Bale în filmul „The Bride!”, regizat de Maggie Gyllenhaal, pentru Warner Bros.

Buckley va juca alături de Paul Mescal în „Hold on to Your Angels” și în pelicula „Three Incestuous Sisters” cu Josh O’Connor, Dakota Johnson și Saoirse Ronan.