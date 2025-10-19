Divorțurile gri: Un fenomen tot mai evident și în România. Cifrele care vorbesc

Divorțurile gri – cele care implică cupluri de peste 50 de ani cu căsnicii aparent fericite – au devenit din ce în ce mai frecvente. De la cazuri celebre – Bill și Melinda Gates sau Nicole Kidman și Keith Urban -, până la povești mai puțin publice, fenomenul ridică o întrebare inevitabilă: ce îi determină pe doi oameni care au locuit împreună timp de decenii să decidă brusc că nu mai pot continua?

Divorțurile gri în România: statistici și tendințe

În România au loc aproximativ 57 de divorțuri pe zi. Fenomenul divorțului gri se manifestă din ce în ce mai evident și la noi. Numărul divorțurilor crește an de an, cu un maxim înregistrat în 2021 – fiind mai mult decât dublu față de primii ani de după Revoluție.

Date demografice relevante:

Începând cu 50 de ani, numărul bărbaților care divorțează crește semnificativ: de 1,3 ori în categoria de vârstă 50-54 ani, de 1,5 ori la 55-59 ani și de aproximativ două ori la 60 de ani și peste.

Cele mai frecvente divorțuri au fost înregistrate la grupa de vârstă 45-49 ani în cazul bărbaților și 35-39 ani în cazul femeilor.

Infidelitatea conjugală este mai frecventă ca motiv de divorț în cazul bărbaților.

Numărul femeilor sub 30 de ani care au divorțat a fost de 2,2 ori mai mare decât al bărbaților din aceeași grupă de vârstă.

Evoluția fenomenului: cifre care vorbesc

Analizând datele pentru grupa de vârstă 55-59 ani (ambii parteneri), observăm o creștere semnificativă a divorțurilor gri în România. De la doar 227 de cazuri în 1990, am ajuns la 508 cazuri în 2024 – o creștere de peste 120%. Punctul maxim a fost atins în 2011, cu 455 de divorțuri, urmat de o scădere notabilă în perioada pandemiei iar apoi o revenire puternică.

La grupele de vârstă 50-55 ani, situația nu e cu mult diferită: de la 400 de divorțuri pe an s-a ajuns la peste 800 (după un vârf de aproape 1200 de divorțuri în 2021)

Disparități geografice:

Circa 10% din divorțurile naționale au loc în București. În 13 județe – printre care Bistrița-Năsăud, Botoșani, Iași, Ilfov și Suceava – numărul divorțurilor din mediul rural l-a depășit pe cel din urban. Cele mai puține divorțuri s-au înregistrat în Mehedinți (111) și Tulcea (162).

Context european:

În 2023, România avea o rată a divorțurilor de 1,2‰, sub media europeană de 1,6‰. Cele mai mici rate s-au înregistrat în Slovenia (1,0‰) și Croația (1,1‰), iar cele mai mari în Letonia (2,8‰), Lituania (2,5‰) și Finlanda (2,1‰).

Motivele divorțului

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), principalele cauze ale divorțurilor în România sunt adulterul, gelozia și violența fizică, urmate de consumul excesiv de alcool și droguri.

La nivel mondial, topul motivelor include:

Lipsa de angajament în relație: 75%

Infidelitate: 59,6%

Diferențe ireconciliabile: 57,7%

Căsătorie prea timpurie: 45,1%

Dificultăți financiare: 36,7%

Abuzul de substanțe: 34,6%

Violență domestică: 23,5%

În contrast, acum 200 de ani, motivele dominante erau: abandonul familial, bolile, bigamia, amestecarea de sânge, călugărirea unuia dintre soți, hoția bărbatului, diferențele sociale, nepotrivirea de vârstă sau sodomia, , se arată în cartea cercetătoarei românce Constanta Vintilă-Ghitulescu „În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie si divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea”.

Contextul modern al divorțurilor gri

Marina Edelman, terapeut de cuplu autorizat cu sediul în Los Angeles, identifică factori specifici erei digitale: „Rețelele de socializare ne-au permis să ne reconectăm cu mai mulți oameni. Așadar, cu siguranță, a devenit mai ușor să riști să-ți încerci norocul într-o nouă relație”.

Totuși, dincolo de entuziasmul noilor posibilități, divorțul gri este adesea determinat de factori profund diferiți de cei care pun capăt relațiilor mai scurte, scrie self.com.

Cele patru cauze principale ale divorțurilor gri

1. Resentimente tăcute acumulate

„De obicei, nu momentele mari și dramatice pun capăt căsniciilor. Sunt lucrurile mărunte care se acumulează de-a lungul deceniilor”, explică Edelman.

2. Infidelitatea repetată: oboseala după ani de trădări

Deși infidelitatea este un motiv comun de despărțire la orice vârstă, Kate Engler, terapeut de cuplu, subliniază rolul său major în divorțurile gri. „În multe cazuri, este un tipar îndelungat de infidelitate care s-a repetat de-a lungul timpului”, explică ea.

Pe măsură ce îmbătrânești, reflecția asupra ultimelor capitole ale vieții devine inevitabilă. „Vine un punct în care oamenii spun pur și simplu: «Asta nu se va schimba. Am trecut de atâtea ori prin astfel de episoade încât e momentul să-i pun capăt!”, spune Engler.

3. Deconectarea după plecarea copiilor din casă

Pentru unele cupluri, creșterea copiilor nu constituie doar o parte a căsniciei – uneori, este chiar căsnicia însăși.

„Adesea, copiii devin un tampon”, explică Engler.

Agitația zilnică cu împachetarea prânzurilor, organizarea petrecerilor și pregătirea pentru facultate „face ușoară evitarea problemelor din relația voastră”. Odată ce copiii se mută și casa se liniștește, cuplurile se confruntă adesea cu realitatea dureroasă: legătura lor s-ar putea să fi fost construită mai mult pe co-parenting decât pe o poveste de dragoste autentică .

4. Preocupări legate de sănătate și îngrijire

Pe măsură ce îmbătrânim, întrebări abstracte devin brusc concrete și urgente: Ai încredere în această persoană că va avea grijă de tine când ești grav bolnav? Ești dispus și capabil să te angajezi să o sprijini când are nevoie de tine?

În experiența lui Engler, femeile se confruntă în special cu acest moment al socotelilor: „Vor vedea o prietenă trecând printr-o boală și se vor gândi: Ar fi soțul/soția mea acolo pentru mine?”. Dacă răspunsul nu este un „da” puternic, aceste îndoieli pot deveni suficient de puternice pentru a duce la divorț.

Divorțurile gri reprezintă mai mult decât o simplă statistică – ele reflectă schimbări profunde în modul în care înțelegem căsătoria, fericirea personală și dreptul la o a doua șansă, indiferent de vârstă. Într-o societate care trăiește mai mult și se transformă mai rapid ca niciodată, întrebarea nu mai este „de ce divorțează cuplurile după atâția ani împreună?”, ci mai degrabă „ce ne învață aceste divorțuri despre curajul de a alege împlinirea, chiar și în etapele târzii ale vieții?”.