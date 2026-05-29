Dmitri Medvedev, după incidentul cu drona de la Galați: „Vor continua să se întâmple. Cetățenii statelor UE nu vor putea dormi liniștiți”

Dmitri Medvedev (stânga), vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, și președintele rus Vladimir Putin, în timpul unei ceremonii la Moscova, lângă Zidul Kremlinului, cu ocazia Zilei Apărătorilor Patriei, 23 februarie 2020. FOTO: TASS / ddp USA / Profimedia

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte rus, a avertizat vineri liderii europeni că dronele vor continua să ajungă accidental pe teritoriul țărilor lor și că populația acestora nu va mai putea dormi liniștită, notează Reuters.

Declarația lui Medvedev vine după ce NATO a acuzat Moscova de comportament iresponsabil și a promis că va „apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”, după ce România a anunțat că o dronă rusească s-a prăbușit pe bloc de locuințe din Galați, în timpul unui atac asupra Ucrainei.

Medvedev a spus că trebuie stabilit mai întâi cui aparținea drona, dar a susținut că liderii europeni, pe care i-a numit „neputincioși”, nu ar trebui să își exprime indignarea față de incident, deoarece participă direct la războiul împotriva Rusiei.

„Să se pregătească: astfel de incidente vor continua să se întâmple”, a declarat Medvedev într-un comunicat. „Este război. Iar cetățenii statelor UE, la fel ca populația țărilor aflate în conflict, nu vor putea dormi liniștiți.”

El a adăugat că astfel de incidente sunt cu atât mai probabile în țările unde sunt produse drone pentru Ucraina.

„Drone europene, componente pentru acestea și alte arme, ca să nu mai vorbim de informațiile furnizate de serviciile de informații, sunt folosite zilnic în atacuri împotriva țării noastre. Ca urmare a acestor acțiuni, clădiri rezidențiale sunt avariate, iar civilii noștri își pierd viața”, a afirmat Medvedev.

Putin: „Nu știu ce fel de dronă a explodat în România”

Președintele rus Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării vineri dacă drona care s-a prăbușit într-un bloc din Galați provenea din Rusia și a sugerat că ar fi putut fi o dronă ucraineană.

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, a declarat Putin, citat de Kyiv Post.

România acuză Rusia pentru incident. Incidentul de la Galați în care două persoane au fost rănite s-a produs după ce o dronă rusească Geran-2 a deviat de la traseu și a intrat pe teritoriul României și a lovit un bloc de locuințe din municipiul Galați, a precizat președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă la finalul ședinței CSAT.

El a subliniat că „întreaga responsabilitate aparține Rusiei”. „Am avut o dronă rusă Geran 2 care a plecat din Rusia, parte dintr-un roi din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a adăugat președintele.

„Consulul general al Federației Ruse de la Constanța a fost declarat persona non-grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a anunțat Nicușor Dan.