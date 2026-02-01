Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump pentru amenințarea cu submarinele nucleare, dar îi laudă stilul de conducere

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei l-a lăudat pe Donald Trump ca fiind un lider eficient care caută pacea, dar a adăugat că Mpscova încă nu a găsit submarinele nucleare despre care Trump a spus că le-a mutat în apropierea țărmurilor rusești, informează Reuters.

Întrebat dacă președinția lui Trump este un lucru pozitiv sau negativ pentru Rusia, Medvedev a spus că poporul american l-a ales, iar Moscova respectă această decizie.

Medvedev a lăudat curajul lui Trump față de „establishment”-ul american și a apreciat că stilul „impetuos” al președintelui american este „eficient”.

„Este o persoană emoțională, dar pe de altă parte, haosul despre care se vorbește și pe care l-ar fi creat el, nu este întrutotul adevărat. Este evident că, dincolo de asta, este vor de o linie complet conștientă și competentă”, a declarat Medvedev într-un interviu acordat pentru Reuters, TASS și bloggerul rus WarGonzo.

„Trump vrea să rămână în istorie ca un făcător de pace și încearcă că adevărat să facă asta. De aceea contactele cu americanii au devenit mult mai productive”, a adăugat fostul președinte al Rusiei în perioada 2008-2012, perceput în Occident ca un adept al liniei dure de la Moscova, ce nu a ezitat să-l provoace pe Trump în mai multe rânduri prin postările sale pe social media.

Medvedev crede că esențial pentru a-l înțelege pe Trump este backgroundul său din mediul de afaceri glumind că nu există „fost om de afaceri”, o referință la o glumă rusească potrivit căreia „nu există fost agent KGB”.

În luna august, Trump a anunțat că a ordonat ca două dintre submarinele nucleare ale SUA să se apropie de coastele Rusiei care un răspuns la comentariile „foarte provocatoare” ale lui Medvedev legate de riscul unui război.

„Încă nu le-am găsit”, a spus Medvedev despre submarinele americane.

După invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Medvedev a aruncat cu invective în mod repetat către Kiev și puterile occidentale, avertizând totodată asupra riscurilor de escaladare a războiului către o apocalipsă nucleară.

În interviul menționat, Medvedev a spus că Rusia va obține „curând” victoria militară în Ucraina însă esențială este prevenirea unui nou conflict. „Este la fel de important să ne gândim la ce se va întâmpla apoi. Până la urmă, scopul victoriei este să prevină noi conflicte”, a mai spus Medvedev.