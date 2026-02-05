DNA l-a trimis în judecată pe Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. Procurorii îl acuză de intermedierea unei mite

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR), informează Agerpres.

În acelaşi dosar, a fost trimis în judecată şi omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe.

Potrivit portalului instanţelor, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti, iar vineri un magistrat va verifica măsurile preventive în cazul celor doi.

Într-un comunicat oficial din 16 decembrie, DNA anunța că „procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore (…) față de inculpații B.D.C., administrator al unei societăți comerciale și C.R.A., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită”.

Acuzațiile procurorilor

Procurorii susţin că, în cursul lunii septembrie a anului trecut, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanşat o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, cu TVA, care are ca obiect asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie-noiembrie 2025, beneficiind de ajutorul lui Răzvan Cuc, omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu (denunţător în dosar), cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru, care urma să fie reînnoit între RAR şi firma Euro Quip International SRL, al cărei administrator este Buşe.

„Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt. Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni”, se mai spunea în comunicatul procurorilor anticorupție.

Cine este Răzvan Cuc

Răzvan Cuc, în vârstă de 42 de ani, este fost parlamentar PSD. A deținut mandate de senator (2020 – 2024) și deputat (2016 – 2020) în Parlamentul României.

Între 4 ianuarie 2017 și 17 octombrie 2017 a fost ministru PSD al Transporturilor și Infrastructurii în guvernele conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. În perioada 22 februarie 2019 – 4 noiembrie 2019 a ocupat, de asemenea, funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii.