„Doamna de Fier” a Marii Britanii a avut două relații extraconjugale în cariera politică, pe care le-a ținut secrete toată viața, susține autoarea unei cărți

Fosta șefă conservatoare a guvernului britanic Margaret Thatcher a avut două relații extraconjugale pe parcursul carierei sale politice, afirmă scriitoarea Tina Gaudoin, în noua ei carte „The Incidental Feminist”, prezentată la festivalul de literatură de la Cheltenham și despre care a scris miercuri publicația The Times.

Conform acestei cărți, Margaret Thatcher (1925-2013), căsătorită cu Denis Thatcher începând din anul 1951, a avut o relație extraconjugală la începutul carierei sale politice, când era deputată, apoi încă una când a condus guvernul.

Despre a doua relație Tina Gaudoin scrie că aceasta a fost chiar cu un membru al guvernului, Humphrey Atkins, la rândul său căsătorit și care a fost ministru pentru Irlanda de Nord între anii 1979 și 1981, decedat în 1996.

Partenerul din prima relație, descrisă de aceeași scriitoare drept o „prietenie în afara funcției”, a fost șeful pentru relații publice al lui Margaret Thatcher, Tim Bell, care, conform surselor autoarei cărții, îi punea mâna pe genunchi în timpul meselor, notează agențiile EFE și Agerpres.

În declarații acordate ziarului The Times, care sponsorizează festivalul de la Cheltenham (din vestul Angliei), biograful oficial al lui Margaret Thatcher, Charles Moore, a spus că, deși știe de zvonurile despre Humphrey Atkins, nu există probe concludente care să confirme o asemenea relație extraconjugală și a descris, de asemenea, drept „foarte improbabilă” versiunea despre relația cu Tim Bell.

Pe de altă parte, mai scrie Tina Gaudoin în cartea ei, Denis Thatcher (decedat în anul 2003), care în public s-a arătat foarte loial soției sale, a avut o prietenie strânsă cu fostul model galez Mandy Rice-Davies după ce Margaret Thatcher a plecat de la Downing Street.

Margaret Thatcher, poreclită „Doamna de Fier” a Marii Britanii, a condus executivul de la Londra între anii 1979 și 1990 și rămâne o figură apreciată în rândul conservatorilor britanici.

Ea a murit pe 8 aprilie 2013, la vârsta de 87, de ani în urma unui atac cerebral, în timp ce suferea de Alzheimer și trăia de mai mulți ani retrasă într-o casă din centrul Londrei.