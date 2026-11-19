Prim-ministrul polonez Donald Tusk a reacționat joi la aparenta apropiere dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, pe care liderul de la Casa Albă l-a numit „prieten” în marja summitului APEC desfășurat la Shenzhen, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Doamne, ferește-ne de astfel de prieteni”, a scris șeful guvernului polonez în limba engleză într-un mesaj scurt publicat pe contul său de pe platforma X.

Reacția lui Tusk vine după ce Trump s-a întâlnit joi cu Putin în marja summitului APEC din China, cu puțin timp înainte de summitul trilateral cu Xi Jinping, și l-a numit pe liderul de la Kremlin „prieten” la intrarea în sala în care a avut loc reuniunea.

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Șeful diplomației poloneze a reacționat și el la momentul dintre Trump și Putin

Radoslaw Sikorski, ministrul de externe al Poloniei, a declarat la rândul său că imaginea celor doi lideri care își strâng mâinile „provoacă o oarecare neliniște”, potrivit agenției de știri PAP, citată de EFE.

„Se pune întrebarea: de cine este mai apropiat? De Putin sau de președintele (polonez) Karol Nawrocki?”, a adăugat el. „Ne întrebăm de cine este Trump mai apropiat, Putin sau președintele nostru și ce prieten ar alege dacă ar apărea o astfel de situație”, a subliniat el.

Diplomatul polonez declarase anterior, tot pe platforma X, că, în ciuda interesului comercial sugerat de președintele american, Europa rămâne neclintită alături de „victima agresiunii rusești”, referindu-se la Ucraina.

EFE notează că acest episod amintește totodată de diviziunile interne de la Varșovia, unde președintele Karol Nawrocki afișează o relație personală strânsă cu Trump pentru a consolida securitatea națională și a apăra proiectul unei baze militare americane.

Nawrocki a avut mai multe întâlniri directe cu republicanul la Casa Albă și la Davos, iar în iunie i-a oferit lui Trump, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a republicanului, un fotoliu exclusivist realizat de un prestigios meșteșugar polonez, decorat cu chihlimbar și simboluri americane.