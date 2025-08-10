Trump l-a invitat pe Karol Nawrocki, noul președinte conservator al Poloniei, la Casa Albă / Un sondaj arată ce cred polonezii despre influența SUA

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, se adresează mulțimii în timpul unei întâlniri cu locuitorii din Kolbuszowa, pe 8 august 2025. Credit line: Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele polonez Karol Nawrocki, care a câștigat alegerile cu sprijinul administrației Trump, a fost invitat de președintele american la Casa Albă. Va fi a doua întâlnire a celor doi lideri, care s-au văzut anterior în timpul campaniei prezidențiale poloneze din luna mai, potrivit EuroNews.com.

Karol Nawrocki a depus jurământul ca președinte al Poloniei pe 6 august, iar vizita în SUA, pe care o va efectua la începutul lunii septembrie, va fi prima de la preluarea mandatului.

Șeful cabinetului prezidențial, Pawel Szefernaker, a anunțat sâmbătă întâlnirea lui Nawrocki cu Trump.

„Într-o scrisoare de felicitare primită în ziua inaugurării, preşedintele SUA Donald Trump l-a invitat pe preşedintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă pentru o întâlnire oficială de lucru în 3 septembrie 2025″, a transmis Szefernaker.

Este de așteptat ca întâlnirea celor doi să se concentreze pe relațiile bilaterale, cooperarea în domeniul securității și NATO, întrucât Varșovia își propune să consolideze parteneriatul strategic cu Washingtonul, scrie EuroNews.com.

Relațiile cu Statele Unite, inclusiv diaspora poloneză, administrația Trump, NATO și președintele SUA însuși, au fost unele dintre temele cheie ale campaniei prezidențiale poloneze, care s-a încheiat cu al doilea tur de alegeri în iunie.

Având în vedere războiul în curs din Ucraina și problemele de securitate de-a lungul frontierei cu Belarus, ambii candidați în cursă și-au desfășurat campania pe premisa că ei vor fi cei care vor asigura cea mai bună cooperare transatlantică posibilă.

În timpul unei parade organizate cu ocazia zilei de 3 mai, aniversarea Constituției poloneze, Nawrocki s-a întâlnit cu comunitatea poloneză din Chicago pentru a sărbători această zi și a-și exprima sprijinul pentru legăturile strânse dintre cele două țări.

Cu o zi înainte, Nawrocki a fost primit în Biroul Oval de către președintele american Donald Trump, după ce a participat la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale de Rugăciune.

President Donald J. Trump welcomes Polish presidential candidate Karol Nawrocki to the Oval Office 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/EzjPgygMxI — The White House (@WhiteHouse) May 2, 2025

În cadrul unei dezbateri prezidențiale din aprilie, Nawrocki a declarat că prioritatea sa era să se deplaseze la Washington „pentru a rezolva problemele legate de relațiile internaționale și pentru a face ceea ce guvernul lui Donald Tusk nu face”.

Polonezii au opinii ambigue cu privire la SUA

Majoritatea polonezilor recunosc puterea militară a SUA, ceea ce îi determină pe mulți să aprecieze relația strategică dintre cele două țări. Un sondaj realizat în martie pentru revista săptămânală poloneză Polityka a arătat că 85% dintre respondenți recunosc SUA ca o prezență militară puternică la nivel global.

În același timp, procentul polonezilor care afirmă că SUA are un impact pozitiv asupra lumii este în scădere. Într-un sondaj realizat de instituția de cercetare de stat CBOS în aprilie 2025, doar 20% dintre respondenți au afirmat că SUA au o influență pozitivă asupra politicii internaționale, cel mai scăzut rezultat înregistrat de când agenția a început să măsoare această opinie în 2006.

Datele din același sondaj arată, de asemenea, că doar 31% dintre polonezi ar evalua relațiile polono-americane ca fiind „bune” – acesta este cel mai scăzut scor de la căderea comunismului.