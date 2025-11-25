„Doar câteva puncte de dezacord rămase”. Trump, anunț despre stadiul discuțiilor pentru încheierea războiului din Ucraina și perspectiva întâlnirii cu Zelenski și Putin

Președintele american Donald Trump a anunțat marți seară că i-a trimis pe Steve Witkoff și Dan Driscoll să discute cu Rusia și Ucraina, pe baza unui proiect de plan de pace „optimizat”, la care au contribuit atât reprezentanții Moscovei, cât și cei ai Kievului.

Într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media, Donald Trump a susținut că echipa sa „a făcut progrese uriașe în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina” în ultima săptămână, afirmând din nou că războiul „n-ar fi început niciodată” cu el la Casa Albă. Președintele SUA a spus că „luna trecută au murit 25.000 de soldați”.

„Planul de pace inițial, în 28 de puncte, care a fost elaborat de către Statele Unite, a fost optimizat, cu contribuții suplimentare de la ambele părți, și mai există doar câteva puncte de dezacord rămase. În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am însărcinat pe emisarul meu special Steve Witkoff să aibă o întâlnire cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii”, a declarat Donald Trump.

Trump, care a spus că va fi „informat cu privire la toate progresele înregistrate”, a vorbit și despre perspectiva unei întâlniri cu omologii săi din Ucraina și Rusia.

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc, sper, cu președintele Zelenski și cu președintele Putin în curând, dar numai atunci când acordul pentru încheierea acestui război va fi final sau în etapele sale finale”, a mai declarat președintele Trump.

Un oficial ucrainean a declarat marți pentru Reuters că Ucraina susține esența planului de pace rezultat în urma discuțiilor purtate cu SUA la Geneva, dar că unele dintre cele mai sensibile aspecte ale cadrului rămân să fie abordate de președinții celor două țări. Liderii „Coaliției de Voință” au avut marți o ședință în format de videoconferință, la care au participat atât liderul ucrainean, cât și șeful diplomației americane, Marco Rubio.