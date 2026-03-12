DOCUMENT Ce prevede parteneriatul strategic dintre Ucraina și România despre drepturile minorității de români

Parteneriatul strategic dintre România și Ucraina, semnat joi la București de către președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, prevede că românii din Ucraina vor avea în continuare acces la școli cu predare în limba română și că limba, cultura sau identitatea etnică a românilor vor fi respectate.

Documentul care ridică relațiile dintre România și Ucraina la nivel de parteneriat strategic prevede, când vine vorba despre minoritățile românești din Ucraina, dar și despre ucrainenii care trăiesc în România, că drepturile lor lingvistice vor fi respectate pe deplin.

De asemenea, cele două state se angajează „să depună toate eforturile pentru a asigura în mod eficient dreptul la educație în limba maternă pentru toate persoanele aparținând minorității naționale române (comunității) care trăiesc în Ucraina și pentru minoritatea națională ucraineană care trăiește în România, inclusiv prin crearea condițiilor necesare pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi”.

Autoritățile de la București și de la Kiev promit să ia măsuri pentru a le respecta oamenilor din zonele locuite în mod tradițional de minorități drepturile legate de conservarea limbii, culturii și identității etnice, în conformitate cu obligațiile internaționale aplicabile.

Va fi înființată, de asemena, și o comisie mixtă pentru cercetarea istoriei, culturii și patrimoniului comun al României și Ucrainei, mai arată documentul semnat joi la București.

În baza parteneriatului strategic, va exista un dialog regulat între „agențiile guvernamentale responsabile” când vine vorba despre chestiuni religioase. Acestea vor trebui să asigure să faciliteze contactele între biserici, confesiuni și organizații religioase, „recunoscând pe deplin separarea dintre Biserică și Stat”.

„Ucraina are o reformă a educației. Prin perspectiva acestui document face o excepție pentru minorități ca să-și poată desfășura educația în localitatea lor în limba maternă. Aceste garanții oferite minorităților funcționează”, a declarat astăzi președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că va fi reasigurată posibilitatea de a participa la serviciul religios în limba maternă.

În plus, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ziua de 31 august va deveni „Ziua Limbii Române” în Ucraina.

Parteneriatul strategic, parafat după trei ani de negocieri

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat astăzi documentele necesare astfel încât România și Ucraina să devină parteneri strategici, cel mai înalt nivel de colaborare între două state, pe toate domeniile de cooperare, de la militar, economic, până la drepturile minorităților și educație.

Partea ucraineană a acceptat toate cerințele părții române. Practic, nivelul relațiilor între state se ridică. Acest parteneriat se negociază din 2023, dar a fost blocat din cauza faptului că ucrainenii nu acceptau toate condițiile României.

Reforma educației din Ucraina ar fi comasat școlile cu predare în română din Ucraina

În 2025, Ucraina a decis să facă o reformă a educației, ceea ce ar fi însemnat ca din cele 20 de licee cu predare în limba română să fie comasate și să rămână doar 4 de la 1 septembrie 2027.

„Această reformă va duce pe viitor și la dispariția gimnaziilor, deoarece în unele dintre localități liceele vor fi cu predare în ucraineană și atunci părinții nu își vor mai da copiii la gimnazii în română, ci la cele ucrainene, ca să le fie mai ușor în continuarea studiilor. Există și riscul de dispariție a limbii atunci când dispare școala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituției Ucrainei și drepturilor omului, care garantează tuturor cetățenilor învățarea în limba maternă”, spunea Neculai Costaș, profesor de limbă și literatură română la o școală gimnazială din Cernăuți.

Atunci, ministerul Afacerilor Externe afirma că „a transmis pe canale diplomatice” că trebuie respectate solicitările minorității românești, reacția venind după ce vineri seară președintele

Și Nicușor Dan a dat asigurări că legea „nu se va aplica”:

„Este o lege care este prevazută a intra în vigoare în 2027 și va asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”, a spus șeful statului.