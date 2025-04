DOCUMENT Ce promite Crin Antonescu în programul pentru prezidențiale: De la platforma națională pentru eficiența statului la „mecanismul de putere subtilă”

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, și-a anunțat programul pentru scrutinul din mai, în care promite, printre altele o platformă națională pentru eficiența sfatului, un „Centru pentru Gândire Strategică”, redefinirea rolului României în UE și „un nou model economic, bazat pe valoare adăugată și pe avantajele noastre competitive”.

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR, și-a lansat miercuri programul „România Înainte!”, împărțit în 16 capitole, pentru alegerile prezidențiale din 4 mai într-un eveniment la care au fost prezenți preşedintele interimar Ilie Bolojan, precum şi liderii PSD, PNL şi UDMR – Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu şi Kelemen Hunor.

Recâștigarea încrederii în stat

În program se afirmă că România are peste 100 de autorități centrale care nu comunică eficient între ele și nici cu oamenii, ba chiar există structuri care dublează sau chiar le blochează pe celelalte. Cetățeanul simte asta în fiecare zi pierdută fără sens pe drumuri.

”Voi crea Platforma Națională pentru Eficiența Statului – care va aduce împreună instituțiile relevante – Curtea de Conturi, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), Institutul Național de Statistică (INS), Consiliul Concurenței, Autoritatea pentru Digitalizarea României – cu mediul academic, societatea civilă și experți internaționali”, spune Antonescu.

Potrivit acestuia, platforma va genera anual un Audit al Eficienței Instituțiilor ca instrument deresponsabilizare, nu de control. Fiecare instituție publică va fi evaluată după criterii clare: 1) eficiență, 2) impact social, 3) digitalizare, 4) transparență și 5) atribuții.

„Centrul pentru Gândire Strategică”

Un stat inteligent anticipează crizele și acționează. Într-o epocă în care lumea cunoaște schimbări și provocări fără precedent, România are nevoie de o gândire prezidențială clară. „Centrul pentru Gândire Strategică” devine acest pilon, se scrie în document.

Candidatul coaliției la alegerile prezidențiale promite astfel „un centru strategic creat pentru a corela

date, semnale, tendințe, informații și idei din toate domeniile critice: educație, sănătate, mediu, economie, cultură, apărare, geopolitică.

„Aici se va analiza România în timp real, dar și evenimentele care modelează lumea, pentru a orienta decizia prezidențială într-un cadru logic, bine informat. „Centrul pentru Gândire Strategică” va avea un statut consultativ și va fi finanțat din bugetul Administrației Prezidențiale”, potrivit programului.

„Imagine națională, putere subtilă și proiecție strategică”

În capitolul cu acest titlu se spune că „avem o poveste. Dacă vrem să ne apărăm interesele și să ne extindem influența, trebuie mai întâi să învățăm să spunem această poveste”.

„Programul prezidențial pentru Imagine Națională va fi un mecanism de putere subtilă, diplomație culturală și construcție narativă strategică, prin care imaginea națională devine instrument de proiecție geopolitică și recunoaștere globală”, se afirmă în document.

Redefinirea rolului României în UE

„Deși am aderat în 2007, nu am internalizat pe deplin statutul de membru al Uniunii Europene, cu drepturile, oportunitățile și marjele de acțiune pe care acesta ni-l conferă. Am fost o voce care mai mult ascultă, dar nu se implică activ în dezbaterea europeană, deși are argumente solide în acest sens. Vă propun să depășim această paradigmă.

România trebuie să devină un pol de gândire strategică prin mandate fundamentate pe realități economice și, totodată, un factor relevant în jocul european prin alianțe cu state membre cu interese similare”, afirmă Antonescu.

De aceea, el propune redefinirea rolului României în Uniunea Europeană – „suntem un stat membru matur,

cu resurse, competență și poziție strategică. Suntem a șasea țară ca populație din UE și a opta ca suprafață a teritoriului. România trebuie să își promoveze și să își apere mai bine interesele prin profesionalism și acțiune.”

Noul model economic

„Nu ne mai permitem să fim doar o piață de consum sau o zonă de asamblare. E timpul să construim un nou model economic, bazat pe valoare adăugată și pe avantajele noastre competitive”, se afirmă la acest capitol.

În viziunea lui, este nevoie, printre altele, de menținerea cotei unice, de un mecanism de monitorizare a fondurilor europene, de un Pact Național pentru Antreprenoriat care să sprijine inițiativele românești, reforma achizițiilor publice, revizuirea schemelor de ajutor de stat și de „activarea Băncii Naționale de Dezvoltare pentru proiectele strategice”.