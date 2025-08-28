DOCUMENT Guvernul crește și mai mult concedierile din administrația locală: Se vor tăia 25% din posturile din primării față de 20% anterior

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, care prevede acum reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că va exista o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind că reducerea nu se va face uniform. Totuși, ministrul a păstrat estimarea că în total se vor reduce maxim 40.000 de posturi din administrația publică centrală și locală.

Noul proiect de lege a fost trimis joi, 28 august, spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES).

Consultă integral proiectul de lege și nota de fundamentare.

Ulterior, proiectul de lege va ajunge în Parlament, unde documentul poate suferi modificări.

Numărul maxim de posturi în primării se reduce cu 25%

Liderii coaliției au convenit marți că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene să se facă în funcție de numărul de locuitori, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), nu de la ultimul recensământ, conform surselor consultate de HotNews.ro.

Într-adevăr, în noul proiect de lege se prevăd următoarele:

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ teritoriale, stabilit pentru anul 2025 potrivit art. III alin. (81) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 1 din anexa la respectiva ordonanţa de urgenţă și luând în considerare populația comunicată de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024, se reduce cu 25%”.

Anterior, Ministerul Dezvoltării a propus reducerea cu 20% a numărului de posturi din primării, dar cu utilizarea datelor privind populația rezultată la recensământul din anul 2021.

Cum se vor reduce posturile

Autoritățile administrației publice locale au obligația ca în termen de 30 de zile de la comunicarea numărului maxim de posturi să adopte proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, respectiv ale consiliilor județene privind aplicarea noului număr maxim de posturi stabilit de către instituția prefectului care se comunică și direcțiilor regionale ale finanțelor publice județene / administrațiilor județene ale finanțelor publice.

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, aparatului de specialitate al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data adoptării hotărârii.

Acest proiect de act normativ face parte din cele 5 proiecte de legi aferente pachetului 2 de măsuri pe care guvernul condus de Ilie Bolojan vrea să-și asume răspunderea în Parlament, cel mai probabil săptămâna viitoare, potrivit informațiilor HotNews.ro.

Câți oameni vor pleca din administrația locală și centrală

Cseke Attila a declarat marți seară, într-o emisiune la Antena3, că autoritățile vor apela la o „reducere masivă de aproximativ 57% a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel național”. De asemenea, el a anunţat şi o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind că vor fi reduse un număr total de 40.000 de posturi.

„Se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil. Nu propunem reducerea de posturi în mod uniform, la toate UAT-urile (unități administrativ-teritoriale). Va exista un procent de reducere de aproximativ 20 și ceva la sută, dar asta înseamnă că acolo unde autoritatea locală, până acum, a funcționat sub limita maximă de posturi și a gestionat organigrama eficient”, a explicat ministrul.

Această reducere nu se va da doar prin concedierea unor angajati întrucât sunt primării unde posturile neocupate vor fi tăiate.

„În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni îşi vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus ministrul.

„Reducerea masivă” de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel național va face ca de la aproximativ 10.700 de posturi, începând cu cele de la primul-ministru până la cele de secretar de stat, să rămână aproape 6.000 de posturi.

„La viceprimari, cabinetele de consilieri vor fi desființate. Miniștrii au 4, vor avea 3 consilieri. Premierul va avea 5 în loc de 8, la fel și vicepremierii şi în administraţia centrală la fel. 6.000 de posturi din 10.000. În plus, la Poliția Locală va avea loc o reducere suplimentară de aproximativ 4.000 de posturi. În total, este vorba despre aproximativ 40.000 de posturi reduse. Cam 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe cabinete şi 4.000 pe Poliția Locală”, a explicat el.

Sindicate: Reducerea masivă a personalului va afecta serviciile publice

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a solicitat ]n ata de 13 august Guvernului să retragă urgent proiectul de lege cu pachetul 2 de măsuri privind administrația locală, prin care se vor elimina peste 40.000 de posturi, Sindicaliștii susțin că măsurile vor duce la un blocaj administrativ.