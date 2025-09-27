DOCUMENT Mesaj de susținere pentru Moldova din Congresul SUA. „Știm prea bine că adversari străini vor face eforturi să submineze alegeri libere și corecte”

Șase membri ai Camerei Reprezentanților din Statele Unite, co-președinți ai grupurilor pentru Moldova, România și țările baltice au semnat un comunicat comun de presă în care își exprimă sprijinul pentru organizarea unor alegeri „libere, corecte și fără influență străină” în Republica Moldova.

Comunicatul este semnat de co-președinții respectivelor grupuri, câte unul din partea democraților (Deborah Ross, Thomas Suozzi și Salud Carbajal) și unul din partea republicanilor (Michael Lawler, Michael Turner și Don Bacon).

În textul scrisorii, cei șase spun că le sunt cunoscute efoturile unor „adversari străini”, de subminare a alegerilor, fiind menționate și arestările a peste 70 de persoane implicate de plănuirea, cu sprijin rusesc, a unor acțiuni de destabilizare a Moldovei.

Redăm textul integral al comunicatului transmis de congressmanii americani:

„Duminică, pe 28 septembrie, Moldova va organiza alegeri parlamentare. Președinții grupurilor pentru Moldova, România și țările baltice din Camera Reprezentanților a Statelor Unite sunt uniți în speranța că aceste alegeri vor fi libere, corecte și fără influență străină.

Moldova și-a declarat independența de Uniunea Sovietică în 1991 și de atunci este un exemplu strălucitor de democrație în flancul estic al NATO. Asigurarea desfășurării libere a acestor alegeri, a numărării transparente a voturilor și a acceptării pașnice a rezultatelor de către toți actorii va fi crucială pentru viitorul democratic al Republicii Moldova.

Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversari străini vor face eforturi să submineze, influențeze și să perturbe alegeri libere și corecte. Deja autoritățile moldovene au arestat peste 70 de persoane ca parte a unei anchete într-un prezumtiv plan sprijinit de Rusia pentru a incita la revolte și destabilizare la nivel național în legătură cu aceste alegeri esențiale.

Democrația este dificilă, dar respectarea voinței poporului este un pilon important pentru o lume mai puternică, mai pașnică și mai prosperă. Salutăm toate eforturile făcute în Europa de Est și în întreaga lume pentru a înfrunta provocările la adresa democrației și le urăm noroc tuturor celor candidează.”