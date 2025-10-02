LIVE VIDEO Nicușor Dan, despre reacția liderilor europeni după ce le-a prezentat raportul parchetului pe cazul Călin Georgescu: „Mulți mi-au cerut o copie” / „Republica Moldova a fost mai bine pregătită, pentru că s-a așteptat la ce a urmat”

Președintele Nicușor Dan susține acum o conferință de presă de la Copenhaga unde a prezentat raportul făcut de procurorul general Alex Florența despre acțiunile fostului candidat Călin Georgescu cu ocazia alegerilor prezidențiale anulate din 2024, în fața liderilor eueropeni reuniți în ședința Comunității Politice Europene.

HotNews.ro transmite LIVETEXT principalele declarații ale președintelui:

Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiunea cu care Comisia Europeană a spus că va veni la Consiliul European informat de peste 3 săptămâni de la Bruxelles.

A fost o discuție despre securitate. Când vorbim de securitate vorbim de drone, război hibrid, dezinformare și atacuri cibernetice.

Eu am participat la grupul de lucru pe securitate și am prezentat raportul pe care parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie 2024.

A fost o discuție pe Moldova în care doamna președinte ne-a prezentat tabloul societății în aceste alegeri parlamentare care au trecut, situația pe corelarea administrativă și legislativă cu exigențele uniunii și de pașii următori pentru aderarea efectivă în UE.

Am avut o discuție bilaterală cu prim-ministrul Suediei. Am discutat foarte mult de posibilitățile de colaborare în ceea ce privește zona de industrie de apărare.

Am avut o discuție cu prim-ministrul Armeniei. Următoarea reuniune a CPE va avea loc în mai anul viitor în Armenia. Pentru România, zona Caucazului este interesantă din punct de vedere economic.

Sesiune de întrebări

Ce înseamnă că zidul de dronuri va deveni operațional în câteva săptămâni?

În ceea ce privește finanțarea, discuția a început azi și va continua la Consiliul de la Bruxelles. Nu vă pot spune sume. În ceea ce privește acest sistem de drone pe flancul estic și cum se apără Europa de drone, așa cum v-am spus este o discuție pe partea tehnică operațională care se poartă între miniștrii apărării. Treaba Consiliului European este să discute de bani și calendarul de realizare a măsurilor care se propun.

Ministrul Apărării și cel de Externe au vorbit despre o inițiativă a României și Ucrainei de construcție de drone cu fonduri europene. Acest subiect a apărut ierila Consiliul European? Ați avut discuții cu Zelenski?

Ce am învățat toți de la războiul din Ucraina este că tehnologia pe drone avansează foarte rapid și nu mai este vorba de a avea bani să cumperi tehnologia ci să ții pasul cu evoluția tehnologică. Există o expertiză care nu este uniformă între țările europene și cele membre NATO pe drone și mai ales pe a te apăra de drone. Între țările europene Ucraina în mod evident, pentru că este în război, are o capacitate tehnologică. România ca mai toate țările europene vrea să intre într-o colaborare cu Ucraina, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă ca să aibă această tehnologie.

Legat de dosarul pe care l-ați prezentat, care au fost reacțiile primite?

Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor citi pe avionul de întoarcere. A existat interes. Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care foarte pe scurt înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne și parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută din Rusia și ele trimit la așa zise site-uri de știri și apoi la clone ale unor site-uri respectabile. Comisia și-a propus ca până la finalul anului să propună un așa-numit scut diplomatic. În săptămâni următoare vor vedea ce înseamnă efectiv.

În acest moment, există o cooperare a instituțiilor în cazuri de vădită dezinformare dau conținutul jos, dar mai avem de lucru.

Ce credeți că ar trebui să învețe autoritățile noastre din ce s-a întâmplat în Moldova?

Moldova a fost mult mai bine pregătită pentru că s-a așteptat să vină ce a venit. România nu și-a imaginat că va avea loc un atac de această dimensiune în care a avut loc. Dacă vom avea alegeri un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Pe zona de counicare publică și rețelele sociale mai avem multe de făcut.

Cum simțiti atmosfera în Consiliu privind aderarea Moldovei și Ucrainei?

Mare entuziasm după victoria forțelor pro-occidentale la Chișinău. În al doilea rând, ca acest proces în privința Moldovei să se încheie cât mai repede. S-a discutat destul de mult și de opoziția Ungariei la includerea Ucrainei în UE și atunci este această problemă tehnică de rezolvat cât timp aceste două țări merg împreună. Există o voință puternică din partea UE pentru ca cel târziu în 2028 Moldova să fie parte.

Ce a prezentat președintele



Într-o declarație de presă făcută înainte de a intra în ședința Comunității Politice Europene, Nicușor Dan a precizat că raportul procurorului general despre acțiunile lui Călin Georgescu va fi discutat la inițiativa României.

„Azi o să fie o reuniune a statelor europene din UE și nu numai. O adunare plenară cu mai multe discuții, una pe Moldova, una pe droguri și una pe dezinformare și pe infuența rusă și în cadrul acestei discutii o să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”, a explicat Nicușor Dan.

El a subliniat că cea mai importantă parte din raport care va fi discută este cea privind acțiunile grupării pe rețelele sociale, cum au reușit să facă un sistem de site-uri clone și modul cum a operat pe Tiktok astfel încât „#CălinGeorgescu” să fie pe un loc fruntaș în topul mondial.

Comunitatea Politică Europeană este o platformă pentru discuții politice și strategice despre viitorul Europei, înființată în 2022. Grupul s-a întrunit pentru prima dată în octombrie 2022, cu participanți din 45 de țări europene, precum și președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.