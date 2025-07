DOCUMENT Notificarea ANAF care a revoltat contabilii și contribuabilii. Experții se tem de „amenzile considerabile” și spun că Fiscul are deja aceste informații: Nu înțelegem de ce ni le mai cer

O solicitare trimisă recent de ANAF, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, a stârnit controverse în rândul contabililor și antreprenorilor. Fiscul a cerut mai multor contribuabili completarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării, a unui document privind cheltuielile realizate în perioada 2020–2024. Contabilii susțin că solicitarea nu are un temei legal, scrie site-ul StartupCafe.ro.

Publicația a stat de vorbă cu doi experți pentru a vedea ce implicații are această notificare și cum ar trebui să reacționeze firmele vizate.

Potrivit Valentinei Saygo, economist, contabil și antreprenor, notificarea a fost transmisă în special firmelor încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, fără a fi însoțită de o justificare legală clară.

„Din ce am văzut și ce s-a postat aseară pe grupurile de contabili, pare că ar fi vorba despre contribuabilii mijlocii. Pentru contribuabilii mijlocii, de la mai multe județe, înțeleg că s-a primit acest mesaj în SPV”, a spus Valentina Saygo, managing partner la Ask for Accounting și președinte al Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR).