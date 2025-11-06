DOCUMENT Unic candidat la șefia PSD, Sorin Grindeanu spune, în moțiunea cu care vrea să câștige, că „trebuie să construim o cultură a competiției”

Moțiunea cu care candidează Sorin Grindeanu la președinția PSD, în cadrul congresului extraordinar de vineri, este intitulată „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”. „Trebuie să construim o cultură a competiției, bazată și pe idei nu doar pe oameni”, scrie în textul, publicat joi seară, al moțiunii echipei lui Grindeanu la Congresul Extraordinar de vineri, în care acesta este singurul candidat la șefia formațiunii social-democrate.

Grindeanu afirmă în acest text că trăim într-o epocă a paradoxurilor – „avem cea mai mare libertate din istorie, dar și cea mai adâncă neîncredere, avem cel mai mare nivel de conectare între persoane, dar și cea mai mare singurătate socială”.

„Partidul Social Democrat a fost, în ultimele trei decenii, arhitectul stabilităţii româneşti. A fost chemat să redreseze ţara şi să gestioneze crizele, a apărat instituţiile, a dezvoltat economia, a oferit coerenţă şi siguranţă. Un partid nu trăieşte doar din amintirea reuşitelor, ci din puterea de a-şi identifica noi obiective, adaptate prezentului, dar şi orientate spre viitor. România a evoluat constant, în ultimii 35 de ani, iar PSD a ţinut pasul cu această evoluţie”, mai arată Grindeanu în textul moţiunii sale pentru congresul de vineri.

„România are nevoie de o forță care să restabilească un scop comun – să arate că modernitatea și solidaritatea nu se exclud, că economia poate fi eficientă fără cinism, că progresul și moralitatea nu se exclud, că noile tehnologii pot crește coeziunea socială. Această forță politică trebuie să fie PSD – partidul care a dovedit că știe să guverneze, iar acum trebuie să dovedească că știe să inspire din nou. Această moțiune este o reformă rațională și profundă – o schimbare de abordare. Partidul Social Democrat trebuie să fie un spațiu de merit, de competență și de idei. Trebuie să deschidă porțile către generațiile tinere, către profesioniști, către mediul academic și către societatea civilă. Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerției cu inspirația. PSD are resursele, oamenii și structura pentru a rămâne reperul politic central al României”, mai scrie în moțiune.

Moțiunea echipei Grindeanu pornește de la convingerea că „România poate face parte din construcția europeană fără să-și piardă identitatea, poate fi competitivă fără să sacrifice solidaritatea, și poate fi modernă fără să-și uite rădăcinile”.

De asemenea, liderul interimar al PSD mai afirmă că România nu trebuie să fie „elevul ascultător” al Uniunii Europene, ci „partenerul lucid” care aduce echilibru și solidaritate.

Ce mai scrie în moțiunea lui Grindeanu:

„ Această moțiune este o chemare la responsabilitate. Moțiunea nu este doar un document politic, ci un angajament. Vom guverna mai eficient, vom asculta în continuare toate opiniile, dar vom decide cu măsură. Vom fi alături de români, vom promova valorile social-democrate. Vom continua să facem politică împreună cu românii și pentru români. Este nevoie de un PSD unit, care are o identitate clară și obiective bine definite. Această moțiune este începutul drumului spre echilibru, demnitate și responsabilitate. În ultimii ani, politica românească s-a radicalizat. Într-un asemenea climat, echilibrul devine o virtute politică. Echilibrul nu înseamnă indecizie, ci discernământ. El înseamnă capacitatea de a ține împreună două valori fundamentale: libertatea și protecția. PSD trebuie să reprezinte vocea centrului moral al României, acel centru care nu se identifică nici cu ideologia austerității, nici cu populismul radical

Totodată, Grindeanu propune ca liderii partidului să fie evaluați prin impactul real al muncii lor: „Trebuie să introducem un sistem intern de evaluare pe baza unui set de indicatori: participare publică, impact electoral, vizibilitate comunitară, implicare civică. Să promovăm o cultură a asumării și a feedbackului – succesul se recunoaște, eșecul se analizează, dar nu se ascunde. Fiecare organizație locală trebuie să aibă un plan anual de acțiune politică și civică, monitorizat la nivel regional și național”.

Reforma statului

Un capitol al moţiunii este dedicat reformei statului.

„PSD propune o reformă care nu se măsoară în organigrame, ci în calitatea relaţiei dintre stat şi cetăţean. Statul trebuie să fie mai eficient, de aceea PSD propune un stat echilibrat, construit pe patru piloni: 1. Funcţionalitate – instituţii cu atribuţii clare, cu proceduri simple, şi angajaţi competenţi 2. Transparenţă – date puse la dispoziţia publicului, posibilitatea unui control civic real 3. Digitalizare – un acces rapid la informaţii şi proceduri, eliminarea birocraţiei inutile, şi creşterea vitezei de răspuns a autorităţilor 4. Profesionalism – comportament decent şi corect faţă de cetăţeni. PSD susţine o reformă a funcţiei publice bazată pe competenţă, merit şi formare continuă. Trebuie să ducem mai departe depolitizarea reală a poziţiilor tehnice şi formare digitală şi etică pentru toţi angajaţii din sectorul public. Un stat eficient începe cu funcţionari respectaţi şi bine pregătiţi”, menționează documentul.

Conform moțiunii, România are nevoie de o nouă generaţie de descentralizare, bazată pe competenţă locală, autonomie fiscală şi solidaritate regională.

„PSD va promova un Pact Naţional pentru Descentralizare, care să stabilească clar competenţele între nivelurile administraţiei, reducând suprapunerile şi blocajele birocratice. Statul devine astfel o arhitectură normativă instabilă – un sistem complex, dar incoerent. PSD susţine o verificare sistematică a legislaţiei, prin codificarea domeniilor majore (muncă, sănătate, educaţie, mediu), eliminarea normelor redundante, standardizarea procedurilor administrative şi introducerea testului de impact social pentru orice proiect de lege. Statul român trebuie să treacă de la o atitudine autoritară (statul care cere) la una de parteneriat (statul care serveşte)”, mai scrie în textul moțiunii.

Congres cu candidat unic

PSD își va alege noul președinte pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este singurul înscris în cursa pentru șefia partidului. Printre numele care vor face parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, Gabriela Firea sau Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Secretar general, practic, al doilea cel mai important om din partid va fi Claudiu Manda, eurodeputat. Pe de altă parte, Lia Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova, care a deținut până acum funcția de vicepreședinte al partidului, nu va mai face acum parte din conducere.

PSD urmează să aibă cinci prim-vicepreședinți, în loc de doi. Funcțiile vor fi ocupate de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, eurodeputatul Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, primar al municipiului Galați, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Al cincilea post de prim-vicepreședinte va fi ocupat de Marius Oprescu, președintele CJ Olt. El este apropiat de Paul Stănescu, care timp de 6 ani a ocupat funcția de secretar general al partidului, dar a decis să nu mai candideze.

Până acum, în conducerea PSD erau 16 posturi de vicepreședinți.

Grindeanu a propus o echipă din care să facă parte 20 de vicepreședinți:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4

Dragoș Benea, eurodeputat

Gheorghe Cârciu, eurodeputat

Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Brăila

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București

Vasile Dîncu, europarlamentar

Andrei Dolineaschi, deputat de București

Marius Alexandru Dunca, senator de Brașov

Doina Federovici, senatoare de Botoșani

Gabriela Firea, eurodeputată

Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman

Aladin Gigi Georgescu, președintele CJ Mehedinți

Dumitrița Gliga, deputată de Mureș

Romeo Lungu, deputat de Buzău

Silvia Claudia Mihalcea, deputată de Caraș Severin

Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara

Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea

Gheoghe Șoldan, președinte CJ Suceava

Adriana Diana Tușa, deputată de București

Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

La mijlocul lunii octombrie, în ziua în care a fost stabilită ziua congresului, Titus Corlățean, care reprezenta vocile mai conservatoare din PSD, a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia partidului. În mesajul în care și-a anunțat retragerea, Corlățean critica partidul și spunea că proiectul propus de el și de echipa care îl susține „nu este fezabil”.