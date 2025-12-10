Documentarul Recorder, ce spune CTP: „Cade în cap ca o lespede”. Pe ce merită să dai banii în România, în loc să plătești un avocat

„Din 2018, de când DNA a fost deposedată de dreptul de a ancheta magistrați pentru corupție, nu s-a mai găsit niciun magistrat corupt. Și mă mai înfioară un gând: vă dați seama, în asemenea atmosferă, ce șpăgi se dau și se iau în instanțele de judecată, pe principiul mai bine îți cumperi un judecător decât să plătești un avocat?”, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a văzut filmul Recorder, intitulat „Justiția capturată”. CTP l-a comentat pe Facebook. L-a numit „unul dintre cele mai importante acte jurnalistice din ultimii 35 de ani. Structurat logic, pe o acumulare de mărturii, date, cazuri, fără ură și părtinire, mobilizând magistrați care și-au luat inima-n dinți și au început să vorbească, filmul îți cade în cap la final ca o lespede”.

„Mie mi-a răspuns la o întrebare care mă frământă de mult: cum pot fi magistrații, toți, în bloc, solidari până la inuman cu ticăloșia pensiilor speciale?”, a mai spus gazetarul.

CTP a rememorat momente ale justiției, despre care a scris în deceniile de gazetărie. Își amintește, de pildă, perioadele în care justiția era atât de puțin liberă încât nu un procuror, ci ministrul justiției „dădea drumul la dosare”.

„Judecătorii și procurorii aveau a se teme de răzbunarea infractorilor, acum se tem de conducătorii lor de breaslă”

El povestește momentul în care Rodica Stănoiu, „cerea voie” la partid să pornească dosarele contra lui Traian Băsescu. Independența procurorului de caz, practic, nu exista.

După o perioadă în care lucrurile au funcționat s-a ajuns, spune Cristian Tudor Popescu, ca „Simplii magistrați, procurori și judecători au fost intimidați, înfricoșați, blocați prin diverse metode: detașări, delegări, degrevări fără cerere, înlăturare pur și simplu din completurile de judecată, promovare pe criterii cunoscute doar de CSM. Cuvântul de ordine nescris a devenit: „Dacă vrei să-ți faci praf cariera, fă-o pe independentul și corectul!”. Pe vremuri, judecătorii și procurorii aveau a se teme de răzbunarea infractorilor, acum se tem de conducătorii lor de breaslă („Mici Dumnezei pe Pământ” – mărturie procuror)”.

„Astfel, camarila Liei Savonea a pus stăpânire pe întreaga Justiție. De pe această poziție de forță, a negociat cu infractorii de calibru”, scrie jurnalistul.

„Mai bine îți cumperi un judecător decât să plătești un avocat”

El trece în revistă câteva cazuri: „După Dragnea, 2019, niciun personaj important nu a mai ajuns în pușcărie. Metode: tergiversarea dosarului până la prescriere, reluări de dosar de la zero, după ani de zile de judecată, achitări stupefiante, fuga respectivilor în străinătate, de unde să nu fie extrădați. Lista e lungă: Marean Vanghelie, Valeriu Zgonea, Puiu Popoviciu, Mario Iorgulescu, Ionuț Costea, Sebastian Vlădescu, Sorin Oprescu, Alina Bica, Remus Truică, Nicu Bănicioiu, fostul episcop al Hușilor, Corneliu Onilă… Cea mai proaspătă: fostului șef CNAS, Lucian Duță, i-a fost anulată de către ÎCCJ condamnarea definitivă la 6 ani închisoare, pentru luare de mită 6,3 milioane euro în schimbul unui contract din bani publici pentru implementarea cardului de sănătate”.

„Și mă mai înfioară un gând: vă dați seama, în asemenea atmosferă, ce șpăgi se dau și se iau în instanțele de judecată, pe principiul mai bine îți cumperi un judecător decât să plătești un avocat?”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.