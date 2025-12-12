Documentarul Recorder: Cum au descoperit tinerii că există TVR

Prin difuzarea filmului „Justiție capturată”, TVR a obținut o audiență cum nu a mai avut în 2025 decât la dezbaterea prezidențială. În plus, dacă pe 9 decembrie, cu o zi înainte să difuzeze documentarul doar 0,5% din publicul TVR era din categoria de vârstă 35-44 de ani, în 10 decembrie, seara documentarului Recorder, au fost peste 16%, scrie Pagina de Media.

382.000 de telespectatori s-au uitat la documentarul Recorder miercuri seara, pe TVR 1, la ora 21:51 și 21:53, momentele de vârf. Media celor două ore a fost de 305.000 de oameni live, performanță pe care televiziunea publică nu a mai atins-o decât odată în 2025, pe 29 aprilie 2025.

Difuzat miercuri e la ora 21, filmul de două ore al Recorder despre problemele din justiția românească, a făcut o audiență pe care TVR n-a avut-o în 2025 nici la parada de la 1 Decembrie, nici la concertul de Anul Nou de la Viena, conform datelor de audiență, analizate de HotNews.

Schimbările în structura publicului au fost și ele spectaculoase. Pagina de Media a remarcat că „Dacă ne uităm la grupele de vârstă, principala observaţie este că la reportajul Recorder telespectatorii au fost mult mai tineri. Pe 9 decembrie, de exemplu, doar 0,5% din public era din categoria de vârstă 35-44 de ani. În seara documentarului Recorder au fost peste 16%”.

„În schimb, la categoria de vârstă de peste 65 de ani s-a văzut o scădere. Marţi, erau peste 61% din această categorie. Miercuri, cu „Justiţia capturată”, au fost doar 43%”, a mai analizat aceeași sursă.

România este una dintre țările cu cel mai mare consum de televiziune din Europa. Dar publicul tânăr este în scădere pe TV, conform datelor de audiență. În general, marile show-uri, precum „Vocea României” de pe ProTV sau show-urile șefilor celebri, pe Antena 1 și Pro, aduc și o parte de audiența tânără. Cifrele TVR sunt, însă, o excepție.

Audiența obișnuită a televiziunii publice

În 2025, media zilnică a audienței TVR 1 pe întreg publicul național a fost de 37.000 de telespectatori, conform datelor de audiență consultate de HotNews.

Seara, când se uită la televizor mai mulți telespectatori, în intervalul orar 20:00 – 22:30, 91.000 de oameni au urmărit TVR, ca medie a zilelor din an.

Locul TVR în decembrie

Acestea cifre plasează TVR pe locul 20 în decembrie, de pildă, în clasamentul televiziunilor din România.

Doar de trei ori, în cele 344 de zile care au trecut din acest an, TVR 1 a trecut de pragul de 350.000 de telespectatori – audiență maximă atinsă în ziua respectivă.

Pe 29 aprilie la dezbaterea candidaților la alegerile prezidențiale cea mai mare audiență a fost de 502.000 de telespectatori. Emisiunea a avut trei ore. Pe 1 ianuarie, când la prânz s-a difuzat Concertul de Anul Nou de la Viena, TVR 1 a avut 406.000 de telespectatori. Concertul a fost două părți, cea cu audiență mai mică fiind în medie de 206.000. Pe 1 decembrie, la defilarea de Ziua Națională, postul public național a avut 362.000 de telespectatori.

Practic, dacă calculăm pe intervalul emisiunii de două ore, filmul cedat gratuit de Recorder reprezintă a doua performanță a TVR din acest an.