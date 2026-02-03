Doi adversari care explorează posibilitatea unui „dezgheț”, întâlnire la Casa Albă

Președintele columbian Gustavo Petro se întâlnește cu președintele Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe, pe 3 ianuarie 2026. FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său columbian, Gustavo Petro, s-au întâlnit pentru prima dată marți, la Casa Albă, într-o întrevedere considerată de mulți ca un test care va arăta dacă cei doi lideri pot ajunge la o înțelegere de durată, în ciuda ideologiilor contradictorii și a reputațiilor de imprevizibilitate, scrie Reuters.

După încheierea întâlnirii private, care a durat aproximativ două ore, Petro a postat o imagine pe X, care sugera că întrevederea a fost cordială.

Imaginea conținea o notă aparent scrisă de mână de Trump, cu textul: „Gustavo – O mare onoare – Iubesc Columbia”. De asemenea, conținea o fotografie a celor doi lideri strângându-și mâinile și zâmbind.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

În afară de postarea președintelui columbian, puține informații despre întâlnirea celor doi au fost disponibile. Niciun reprezentant al mass-media nu a avut acces în Biroul Oval pentru a asista la întâlnire, iar purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus reporterilor la scurt timp după întâlnire că nu a discutat despre aceasta cu Trump.

O fotografie publicată de Casa Albă îi înfățișa pe cei doi lideri stând împreună în Biroul Oval, Trump având o expresie serioasă, dacă nu chiar impenetrabilă. Vicepreședintele JD Vance era de asemenea prezent.

Trump, care și-a exprimat dorința ca SUA să domine întreaga Americă Latină, a avut în ultimele luni o relație cu suișuri și coborâșuri cu Petro, un fost luptător de gherilă antiimperialist care a fost ales președinte al Columbiei în 2022.

Critici reciproce

În octombrie, Trump l-a catalogat pe Petro drept „lider al traficului ilegal de droguri”, deși nu a furnizat nicio dovadă, iar în ianuarie a propus o acțiune militară împotriva liderului columbian, pe care l-a acuzat că nu a reușit să controleze comerțul cu narcotice.

Petro l-a criticat dur pe Trump. El a afirmat că atacurile mortale ale administrației Trump asupra presupuselor ambarcațiuni de droguri constituie crime de război și a descris operațiunea SUA de luna trecută de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro ca fiind o „răpire”.

În ianuarie, cei doi lideri au purtat o convorbire telefonică pe care amândoi au descris-o în termeni pozitivi, o dezghețare surprinzătoare care a dus la invitarea lui Petro la Washington. Trump a declarat luni în fața reporterilor că tonul lui Petro s-a schimbat în ultima perioadă, sugerând că acesta a devenit mai conciliant după raidul împotriva lui Maduro.

Întâlnire cu miză mare

La întâlnirea de marți, oficialii columbieni au planificat să prezinte în detaliu principalele realizări în materie de combatere a drogurilor, inclusiv cifrele privind confiscările de cocaină, au spus trei surse familiarizate cu chestiunea.

Într-o altă fotografie publicată marți de Casa Albă, se putea vedea un asistent al lui Petro ținând o broșură pe care scrie: „COLUMBIA: Aliatul Americii împotriva narcoteroriștilor”.

Will Freeman, cercetător în studii latino-americane la Consiliul pentru Relații Externe, a declarat înaintea întâlnirii că aceasta ar putea decurge fără probleme dacă Petro s-ar limita la discutarea combaterii traficului de droguri, în loc să abordeze dezacorduri filosofice mai ample.

Ambii lideri sunt cunoscuți pentru comportamentul lor imprevizibil, discursurile eliptice și schimbările rapide de opinie.

Dacă nu vor reuși să ajungă la o apropiere mai durabilă, acest lucru ar putea avea implicații profunde pentru securitatea regională, spun analiștii.

Columbia este cel mai mare producător mondial de coca, ingredientul principal al cocainei, iar în această țară sunt prezente mai multe organizații desemnate de SUA drept teroriste.

Dar Columbia a fost, de asemenea, unul dintre cei mai fideli aliați ai Washingtonului în regiune, colaborând strâns cu administrațiile succesive pentru a suprima fluxurile de droguri către nord.

Sub conducerea lui Petro, producția de coca în Columbia a crescut, deși cifrele exacte sunt controversate. Bogota susține că, deși guvernul a renunțat la distrugerea forțată – o politică ce îi poate afecta pe fermierii care trăiesc din agricultură – a intensificat confiscările și eforturile de interdicție mai sofisticate.

Săptămâna trecută, Petro i-a îndemnat pe migranții columbieni să se întoarcă din Chile, Argentina și Statele Unite pentru a nu fi tratați ca „sclavi”. El a mai spus că este mai bine să trăiești în Havana decât în Miami, oraș pe care l-a descris ca fiind aglomerat și lipsit de cultură.

Înainte de a pleca la Washington, Petro a adoptat un ton mai optimist, chiar dacă pompos.

„Cred că ar trebui să fim plini de optimism”, a declarat el pentru postul public de televiziune RTVC.