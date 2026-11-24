Doi bărbați au fost arestați preventiv în Marea Britanie, fiind suspectați că au pătruns prin efracție la Anmer Hall, reședința de vară a prințului William și a prințesei Kate, aflată pe domeniul Sandringham, în comitatul Norfolk. Incidentul a avut loc luni seară, iar în căutarea suspecților au fost mobilizate inclusiv drone, câini polițiști și un elicopter.

„Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de furt prin efracție, în urma unui incident petrecut în seara trecută la o proprietate de pe domeniul Sandringham”, au raportat forțele de ordine britanice într-un comunicat citat de DPA și Agerpres.

„Poliția a fost sesizată puțin înainte de ora locală 18:00 după o semnalare a unei activități suspecte la adresa respectivă. Agenți de poliție s-au deplasat la fața locului, fiind mobilizate totodată resurse specializate, inclusiv câini polițiști, drone și elicopterul Serviciului Aerian al Poliției Naționale, pentru a sprijini căutările în zonă. Doi bărbați au fost arestați în perimetrul domeniului, fiind suspectați de furt prin efracție și pătrundere neautorizată. Ei se află în continuare în custodia Poliției. Imobilul nu era locuit în momentul producerii incidentului. Ancheta este în desfășurare”, a adăugat Poliția britanică.

Anmer Hall, o reședință rurală cu 10 dormitoare, a fost un cadou oferit cuplului William-Kate de către regretata regină Elisabeta a II-a, după nunta acestora.

Acest conac în stil georgian, construit din cărămidă roșie și situat într-o zonă retrasă, se află pe domeniul privat Sandringham din comitatul Norfolk, la mică distanță de Sandringham House, una dintre reședințele private ale regelui Charles al III-lea.