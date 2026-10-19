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Administratie Locala

Doi biologi din Germania și Austria despre când va avea România cel mai mare parc național din Europa, de 250.000 de hectare. Va include zone din Munții Făgăraș și Piatra Craiului

Catiușa Ivanov
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În urmă cu 20 de ani, doi biologi străini, care au venit să studieze lupii în România, s-au îndrăgostit de Munții Făgăraș și Piatra Craiului. Atunci s-a născut și ideea ca zona să devină cel mai mare parc național din România și din Europa, asemănător cu celebrul Yellowstone. Parcul ar urma să aibă o suprafață de 250.000 hectare și să cuprindă Situl Natura 2000 din zona Munților Făgăraș, Parcul Natural Piatra Craiului și munții Iezer-Păpușa.  

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