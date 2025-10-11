Doi cercetători acuză Apple de furt: „A doua zi a câștigat peste 200 de miliarde de dolari”

Apple a fost dată în judecată la curtea federală din California de către doi specialiști în neuroștiințe, care susțin că compania de tehnologie a utilizat în mod abuziv mii de cărți protejate prin drepturi de autor pentru a-și antrena modelul de inteligență artificială Apple Intelligence, transmite Reuters.

Susana Martinez-Conde și Stephen Macknik, profesori la Universitatea SUNY Downstate Health Sciences din Brooklyn, New York, au declarat joi în fața instanței, într-o propunere de proces colectiv, că Apple a utilizat „biblioteci fantomă” ilegale de cărți piratate pentru a antrena Apple Intelligence.

Un grup separat de autori a dat în judecată Apple luna trecută pentru că ar fi utilizat în mod abuziv operele lor în antrenarea AI.

Procesul este unul dintre numeroasele cazuri cu miză mare intentate de deținătorii de drepturi de autor, precum autori, agenții de știri și case de discuri, împotriva companiilor de tehnologie, inclusiv OpenAI, Microsoft, și Meta Platforms pentru utilizarea neautorizată a operelor lor în antrenarea AI.

Anthropic a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a soluționa un proces intentat de un alt grup de autori în legătură cu antrenarea chatbotului său bazat pe AI, Claude, în luna august.

„Cea mai profitabilă zi din istoria companiei”

Apple Intelligence este o gamă de funcții bazate pe AI integrate în dispozitivele iOS, inclusiv iPhone și iPad.

„A doua zi după ce Apple a lansat oficial Apple Intelligence, compania a câștigat peste 200 de miliarde de dolari în valoare: `cea mai profitabilă zi din istoria companiei`”, se arată în documentul depus la proces.

Conform plângerii, Apple a utilizat seturi de date cuprinzând mii de cărți piratate, precum și alte materiale care încalcă drepturile de autor, preluate de pe internet, pentru a-și antrena sistemul de inteligență artificială.

Procesul menționează că printre cărțile piratate s-au numărat „Champions of Illusion: The Science Behind Mind-Boggling Images and Mystifying Brain Puzzles” și „Sleights of Mind: What the Neuroscience of Magic Reveals About Our Everyday Deceptions” ale lui Martinez-Conde și Macknik.

Cei doi au solicitat despăgubiri financiare într-un cuantum neprecizat public și o ordonanță judecătorească prin care Apple să înceteze utilizarea abuzivă a operelor lor protejate de drepturi de autor.