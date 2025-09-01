Doi cetățeni nepalezi au fost implicați în agresiunea din Cluj, în urma căreia unul dintre ei a ajuns în comă la spital / Ce susține avocata agresorului

Doi cetățeni din Nepal și doi din România au fost implicați în agresiunea care a avut loc săptămâna trecută pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma căreia unul dintre cei doi străini a ajuns la spital, în stare critică. Avocata agresorului arestat susține că acesta i-a atacat pe cetățenii nepalezi după ce ei le-au hărțuit pe stradă pe sora și pe iubita sa, scrie News.ro.

Muncitorul străin care a ajuns la spital după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca este din Nepal. El era însoțit de un coleg de muncă, tot cetățean nepalez.

„Conform primelor verificări, în noaptea de 26-27 august, cei doi bărbaţi, de 25, respectiv 30 de ani, se deplasau pe jos, în zonă, moment în care ar fi fost abordaţi de persoane necunoscute. Pe fondul unui conflict spontan, aceştia ar fi fost agresaţi, unul dintre ei ar fi fost lovit cu palma, iar celălalt cu un obiect contondent în zona capului”, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca a transmis că, la acest moment, victima se află în comă, neexistând certitudinea supravieţuirii acesteia”.

Suspecții au fost identificați sâmbătă, 30 august, fiind vorba despre doi tineri de 18 şi 20 de ani, din Cluj-Napoca şi din comuna Apahida. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, tânărul de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru loviri și alte violențe.

Avocata agresorului arestat: L-a bătut pentru că a încercat să le hărțuiască pe stradă pe sora și iubita lui

Tânărul arestat preventiv după ce l-a băgat în spital pe cetăţeanul străin venit la muncă în România se numeşte Samir Lakatoş şi nu are antecedente penale.

Avocata acestuia, Isabela Maria Balogh, a declarat pentru News.ro că tânărul recunoaşte că l-a agresat pe cetăţeanul străin, explicând că motivul atacului este legat de faptul că acesta şi colegul lui, tot cetățean nepalez, au încercat să le „agaţe” pe stradă pe sora şi pe iubita sa.

Conform relatării lui Samir Lakatoş în faţa procurorilor, sora lui, în vârstă de 16 ani, şi iubita, care are 14 ani, au mers cu puţin înainte de miezul nopţii la o farmacie nonstop. Tânărul susţine că, pe drum, cele două s-au întâlnit cu doi cetăţeni asiatici, care au încercat să intre în vorbă cu ele „la modul sexual”, iar unul dintre ei „a intrat în spaţiul personal” al adolescentei de 14 ani. În acel moment, sora agresorului şi-a sunat soțul, care a venit cu fratele ei.

Lakatoş şi cumnatul său au venit în locul indicat de tânăra de 16 ani, observând cum în continuare iubita lui Lakatoş era trasă de haine de unul dintre străini, mai susține avocata. Conform celor susţinute de Lakatoş în faţa anchetatorilor și a avocatei sale, cumnatul său a mers la unul dintre cei doi cetățeni nepalezi, a încercat să discute cu acesta, însă străinul l-a lovit în burtă. Atunci, Lakatos l-a lovit în faţă, iar străinul a căzut, s-a ridicat şi a plecat.

Cel de-al doilea cetăţean nepalez a rămas la locul incidentului, el fiind cel care a fost bătut. Conform avocatei, agresorul a folosit un băţ gros, cu lungimea de un metru, cu care i-a dat peste cap, peste picioare şi peste spate.

În aceeași zi, la București, un cetăţean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un „invadator” şi filmând agresiunea.

Procurorii au spus că atacul, care a avut loc după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini, s-a petrecut „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării”.